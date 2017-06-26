Конкурент Taxify обанкротился

Отныне нельзя будет использовать приложение Drivr для заказа автомобилей. Датская фирма Driver DK, которая разработала технологическое решение, обанкротилась.

Заказчиком разработки Drivr была компания Saksa Takso, пишут "Деловые ведомости". Она сообщила своим клиентам, что отныне машины через приложение Drivr заказывать уже нельзя.

Временно заказывать машины Saksa Takso можно через конкурирующее приложение Taxigo, в долгосрочной же перспективе предприятие планирует переехать на новую платформу.