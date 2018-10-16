Конкуренция становится острее: крупнейший интернет-магазин продуктов питания выходит на эстонский рынок

Barbora, которой владеет Maxima Grupė, заменит интернет-магазин e-maxima.ee, который успешно работал в Эстонии до 15 октября этого года. Появление нового бренда Barbora даст клиентам возможность совершать покупки с использованием мобильных устройств, получать заказы быстрее, а также оплачивать товары карточкой в момент доставки. Изменение платформы не принесет никаких неудобств для старых клиентов магазина e-maxima.

После выхода на эстонский рынок Barbora представила новую, более удобную платформу для заказа товаров www.barbora.ee, с рядом серьезных изменений, дающих дополнительные удобства и возможности клиентам. Покупатели могут приобретать продукты питания и товары повседневного потребления, не просто заказав их онлайн, но также через приложение Barbora на мобильных телефонах и планшетах.

Заказы будут доставляться покупателям на новых машинах, специально адаптированных для перевозки продуктов питания. Будучи обладателем одного из крупнейших парков курьерских машин в Эстонии, Barbora сможет доставлять товары, в день заказа (при условии помещения заказа до 16:30) с более удобными интервалами в один час.

Barbora также предложит своим покупателем одну из наиболее привлекательных тарификаций доставки на рынке — стоимость доставки начинается с 0,99 евро. Теперь будет возможно оплатить товары в Barbora не только через онлайн-банк, как это было до сих пор, но и банковской картой в момент доставки покупок на дом клиенту, и эта услуга уникальна в Эстонии.