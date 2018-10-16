16.10.2018, 22:00

Конкуренция становится острее: крупнейший интернет-магазин продуктов питания выходит на эстонский рынок

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rus.delfi.ee
EST
Конкуренция становится острее: крупнейший интернет-магазин продуктов питания выходит на эстонский рынок
Pressifoto

Barbora, крупнейший интернет-магазин продуктов питания и товаров повседневного потребления в странах Балтии, начинает коммерческую деятельность в Эстонии c 16 октября 2018 года, сказано в пресс-релизе.

Barbora, которой владеет Maxima Grupė, заменит интернет-магазин e-maxima.ee, который успешно работал в Эстонии до 15 октября этого года. Появление нового бренда Barbora даст клиентам возможность совершать покупки с использованием мобильных устройств, получать заказы быстрее, а также оплачивать товары карточкой в момент доставки. Изменение платформы не принесет никаких неудобств для старых клиентов магазина e-maxima.

После выхода на эстонский рынок Barbora представила новую, более удобную платформу для заказа товаров www.barbora.ee, с рядом серьезных изменений, дающих дополнительные удобства и возможности клиентам. Покупатели могут приобретать продукты питания и товары повседневного потребления, не просто заказав их онлайн, но также через приложение Barbora на мобильных телефонах и планшетах.

Заказы будут доставляться покупателям на новых машинах, специально адаптированных для перевозки продуктов питания. Будучи обладателем одного из крупнейших парков курьерских машин в Эстонии, Barbora сможет доставлять товары, в день заказа (при условии помещения заказа до 16:30) с более удобными интервалами в один час.

Barbora также предложит своим покупателем одну из наиболее привлекательных тарификаций доставки на рынке — стоимость доставки начинается с 0,99 евро. Теперь будет возможно оплатить товары в Barbora не только через онлайн-банк, как это было до сих пор, но и банковской картой в момент доставки покупок на дом клиенту, и эта услуга уникальна в Эстонии.

”За четыре года работы e-maxima.ee стала одним из лидеров в электронной торговле продуктами питания и товаров повседневного потребления в Эстонии. Нашей команде, которая занималась развитием проекта e-Maxima, удалось достигнуть на самом деле хороших результатов и укрепиться на позиции ведущего поставщика услуг электронной торговли. Но сейчас настало время для новой эпохи — эпоха Barbora с новыми возможностями, дающими простой и приятный опыт ежедневного онлайн-шоппинга”, — говорит в.и.о. исполнительного директора Maxima Eesti OÜ Марко Пыдер.

”Философия Barbora.ee заключается в пересмотре всех бизнес-процессов с оглядкой на ожидания клиента: наша команда внедряет технологические решения, которые упрощают клиенту взаимодейтсвие с веб-сервисом. Именно эту задачу решает мобильное приложение Barbora.ee и возможность оплаты заказа карточкой по прибытию. Новые решения делают совершение покупок значительно удобнее, как показывают примеры коллег в Литве и Латвии”, — говорит генеральный директор интернет-магазина Barbora.ee Денис Осман.

С сегодняшнего дня клиенты Barbora.ee также смогут формировать списки покупок вне зависимости от устройства. Клиенты могут начать заполнять корзину на лаптопе дома или, к примеру, на компьютере на рабочем месте, а продолжить добавлять продукты позже на смартфоне. Вдобавок клиенты получат возможность добавлять забытые продукты в оформленный и оплаченный заказ до тех пор, пока он не укомплектован.

Приложение Barbora.ee для мобильных устройств доступно с сегодняшнего дня. Его можно бесплатно скачать из App Store и Google Play.

”Клиенты признают приложение для мобильных устройств определенно удобным, и я считаю, что оно станет одним из ключевых технологических преимуществ Barbora на рынке. В Литве, где мобильное приложение было представлено три года назад, на сегодняшний день оно занимает 40% общего объема покупок. В Латвии, где приложение было представлено этой весной, клиенты используют его для размещения более 20% заказов”, — подчеркивает Денис Осман.

ТОП

В Литве и Латвии Barbora является лидером электронной торговли продуктов питания и товаров повседневного потребления. Продажи компании насчитывают 19,9 миллиона евро в Литве в 2017, 3,2 миллиона евро без НСО в Латвии. В этом году планируется, что консолидированный объем продаж группы компаний в Литве и Латвии превысит отметку в 37 миллионов евро.

Также планируется, что продажи компании в Эстонии возрастут до 5 миллионов евро, причем консолидированные продажи Barbora в странах Балтии должны достигнуть 50 миллионов евро.

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