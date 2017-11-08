Конфликт на Раквереском комбинате: проблема оказалась шире — о пересмотре зарплат просили и работники Tallegg

120 работников другого производственного подразделения HKScan — птичьего производства Tallegg — тоже требовали у руководства изменения системы оплаты и тоже получили отрицательный ответ, пишет Eesti Päevaleht.

Выходит, что ситуация на Раквереском комбинате — не единственная проблема работодателя в лице HKScan. Так, еще 16 августа работники Tallegg выступили с коллективным обращением, которое также касалось пересмотра системы оплаты труда. ”Руководство прислало ответ в конце сентября, и он был отрицательным. Было сказано, что все ресурсы будут направлены на Раквереский мясокомбинат”, — говорит экс-руководитель профсоюза производственной станции Tallegg Анне Ильес.

Непосредственно поднятия зарплат работники не требовали, но необходимость в обращении была вызвана тем, что зарплаты много лет находятся на прежнем уровне, в то время как в магазинах все постоянно дорожает. ”Во время экономического кризиса у нас забрали 20% зарплаты, но к настоящему моменту вернули лишь 5%”, — отмечает Ильвес.

В своем ответе работникам председатель правления HKScan Estonia Анне Мере отметила, что в этом году предприятие сосредоточилось на усовершенствовании производственных технических решений, которые позволят сделать трудовой распорядок более эффективным, что в свою очередь означает, что автоматически зарплату всех работников предприятия в соответствие с индексом потребительских цен приводить не будут.

По словам Ильвес, проблема заключается в HKScan в общем: ”Собраний с работниками не проводится и создается впечатление, что простыми работниками никто не интересуется. Обещания повысить зарплату даются ежегодно, но этого не происходит”.