08.12.2018, 12:00

Конфликт бывших партнеров принял новый оборот: Capital Mill ходатайствует о банкротстве фирмы российского бизнесмена

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Анн-Марий Нерги
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
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Vene ärimehed
Vene ärimehedFoto: Priit Simson

Ärileht ранее писал о таинственном российском бизнесмене Владиславе Боброве, на деньги которого построены различные офисные здания по всей Эстонии. За его финансовые вложения здесь долгое время отвечала инвестиционная фирма Capital Mill, но в этом году Бобров отделился от них. Еще в октябре обе стороны признавали, что у них есть неразрешенные финансовые вопросы, но их преодолеют в судебных тяжбах. Теперь же Capital Mill ходатайствует о банкротстве фирмы Боброва, чтобы взыскать деньги с задолжавшего бизнесмена.

В январе начнется обсуждение заявления о банкротстве принадлежащего Боброву предприятия Fenmarc Grupp OÜ, которое владеет зданием Rimi в Табасалу.

По сведениям Ärileht, Capital Mill требует банкротства и других предприятий Боброва Mehhatroonikum OÜ (принадлежащее ему здание находится в Таллинне, в научном парке Tehnopol) и Jõe Keskus (одноименное здание находится в Тарту). В отношении Mehhatroonikum суд решил не инициировать производство. Решения по Jõe Keskus еще нет.

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Партнер Capital Mill Марко Кулль не хочет подтверждать заявления о банкротстве других предприятий Боброва, говоря просто, что он "сейчас не забегал бы вперед". Но зато он подтверждает, что, ходатайствуя о банкротстве Fenmarc, они используют исходящие из закона средства правовой защиты, поскольку требование большое. Суммы он не называет. "Хотя Бобров в СМИ признавал, что должен Capital Mill, он не соизволил заплатить [нам] за купленные услуги", — сказал Кулль.

Назначенный банкротным администратором Fenmarc Оливер Эннок сказал Ärileht, что еще не успел углубленно выслушать обе стороны и сделать выводы. "Capital Mill требует банкротства, но должник возражает, что он не является неплатежеспособным. А именно, стоимость участка в Табасалу должна быть больше, чем долговое требование", — пояснил Эннок.

А представитель предприятия Боброва Виталий Кыллометс говорит, что Capital Mill отлично знает, что эти заявления бесперспективны, но зато создают дополнительную нагрузку и мешают работе. "У нас сейчас несколько новых крупных проектов, и группа фокусируется на будущем. Заявления мы оспариваем, основываясь на фактах".

По его словам, у Fenmarc Grupp OÜ, Mehhatroonikum OÜ и Jõe Keskus OÜ угрозы банкротства нет. Все возможные требования Capital Mill провизионированы на балансе каждого предприятия на 100%, и собственный капитал всех предприятий по-прежнему сильно позитивный.

"Capital Mill использует банкротное производство с целью давления, что является чрезвычайно злонамеренным и неэтичным шагом по отношению к нам, — возмущается Кыллометс. — В противном случае это означало бы то, что "успешное управление инвестициями" Capital Mill довело упомянутые предприятия до банкротства. Согласно заключенному с Capital Mill договору, по состоянию на сегодняшний день требования еще не стали подлежащими взысканию. Логика подсчета представленных Capital Mill требований также дает нам сильное основание сомневаться в знании Capital Mill элементарной математики. Вдобавок к этому мы обнаружили множество эпизодов, где руководство Capital Mill в ситуации конфликта интересов причинило предприятиям значительный ущерб, за который мы хотим получить безналичный расчет предъявленными нам требованиями. По нашему мнению, размер и взыскиваемость требований должен оценить суд в рамках гражданского производства, соответствующее решение суда мы способны сразу исполнить".

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