Конфликт бывших партнеров принял новый оборот: Capital Mill ходатайствует о банкротстве фирмы российского бизнесмена

Партнер Capital Mill Марко Кулль не хочет подтверждать заявления о банкротстве других предприятий Боброва, говоря просто, что он "сейчас не забегал бы вперед". Но зато он подтверждает, что, ходатайствуя о банкротстве Fenmarc, они используют исходящие из закона средства правовой защиты, поскольку требование большое. Суммы он не называет. "Хотя Бобров в СМИ признавал, что должен Capital Mill, он не соизволил заплатить [нам] за купленные услуги", — сказал Кулль.

Назначенный банкротным администратором Fenmarc Оливер Эннок сказал Ärileht, что еще не успел углубленно выслушать обе стороны и сделать выводы. "Capital Mill требует банкротства, но должник возражает, что он не является неплатежеспособным. А именно, стоимость участка в Табасалу должна быть больше, чем долговое требование", — пояснил Эннок.

А представитель предприятия Боброва Виталий Кыллометс говорит, что Capital Mill отлично знает, что эти заявления бесперспективны, но зато создают дополнительную нагрузку и мешают работе. "У нас сейчас несколько новых крупных проектов, и группа фокусируется на будущем. Заявления мы оспариваем, основываясь на фактах".

По его словам, у Fenmarc Grupp OÜ, Mehhatroonikum OÜ и Jõe Keskus OÜ угрозы банкротства нет. Все возможные требования Capital Mill провизионированы на балансе каждого предприятия на 100%, и собственный капитал всех предприятий по-прежнему сильно позитивный.

"Capital Mill использует банкротное производство с целью давления, что является чрезвычайно злонамеренным и неэтичным шагом по отношению к нам, — возмущается Кыллометс. — В противном случае это означало бы то, что "успешное управление инвестициями" Capital Mill довело упомянутые предприятия до банкротства. Согласно заключенному с Capital Mill договору, по состоянию на сегодняшний день требования еще не стали подлежащими взысканию. Логика подсчета представленных Capital Mill требований также дает нам сильное основание сомневаться в знании Capital Mill элементарной математики. Вдобавок к этому мы обнаружили множество эпизодов, где руководство Capital Mill в ситуации конфликта интересов причинило предприятиям значительный ущерб, за который мы хотим получить безналичный расчет предъявленными нам требованиями. По нашему мнению, размер и взыскиваемость требований должен оценить суд в рамках гражданского производства, соответствующее решение суда мы способны сразу исполнить".