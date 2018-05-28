28.05.2018, 12:50

Конец саги? Экс-главы Pere AS признаны виновными


rus.delfi.ee
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Rein Kilk kohtuistungil
Rein Kilk kohtuistungilFoto: Tiit Blaat

Сегодня Кристьян Ооло, Рейн Кильк, Кайе Райк и Неэме Райк были признаны Харьюским уездным судом виновными в необоснованном дарении в качестве члена руководящего органа юридического лица имущества должника, что привело к неплатежеспособности должника.

Ооло был наказан денежным взысканием на сумму 4479 евро, Кильк — на сумму 11 652 евро, Кайе Райк — 1800 евро и Неэме Райк — 7106 евро.

Напомним, что согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, в феврале 2012 года AS Pere находилась в ситуации, когда более не могла выполнять своих обязательств, и члены ее совета основали дочернее предприятие и перевели туда принадлежащую AS Pere недвижимость вместе с заводским оборудованием, а также торговые знаки.

Наряду с этим члены совета не определили условия сделки и не проконтролировали, на каких условиях происходит отчуждение, а также обеспечивает ли руководство поступление платы за продажу.

Согласно обвинению, член правления акционерного общества на основании решения совета заключил с не имеющим имущества дочерним предприятием договор о купле-продажи недвижимости и торговых знаков по цене значительно ниже рыночной и не обеспечил поступления покупной цены.

Отчуждение всего необходимого для ведения экономической деятельности имущества, денег за продажу которого так и не поступило, привело акционерное общество к неплатежеспособности, вследствие чего в октябре 2012 года оно было признано банкротом.

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