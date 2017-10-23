Конец эпохи: к декабрю в Эстонии исчезнут все магазины Säästumarket

В ноябре прошлого года Rimi сообщила о решении прекратить использование в Эстонии бренда и концепции Säästumarket и превратить все магазины в Rimi. Сегодня свои последние дни в старом качестве доживают две торговые точки.

К концу 2017 года в небытие канут и они.

В Эстонии бренд Säästumarket появился в 1998 году с магазина на Кадака теэ. В начале 2000-х сеть стремительно развивалась и расширялась по всей стране. В 2000 году оборот вырос до 323 млн крон (20,6 млн евро), а прибыль до 6 млн крон (около 0, 4 млн евро). По состоянию на май 2011-го в Эстонии было 16 магазинов и строилось еще три.

В это время владелец Säästumarket Kinnisvaravalduse AS продал сеть Ruokakesko OY, дочерней фирме финской Kesko OY. Последующие годы сосредоточились на завоевании латвийского и литовского рынков: в 2002 году были открыты первые магазины в Латвии, в 2005-м — в Литве. К 2004 году сеть Säästumarket стала безоговорочным лидером эстонского рынка. По данным Emor, в ее руках было сосредоточено 12,4% от всего рынка розничной торговли.

В 2005 году новым владельцем сети стала Rimi Baltic, на тот момент дочернее предприятие финского Kesko и шведского ICA . В 2007 году ICA приобрело 100% участие в Rimi Baltic, и в 2008 году Säästumarket стали переводить на новую концепцию. К концу десятилетия сеть покрыла всю Прибалтику. В Эстонии насчитывалось 57 магазинов в 28 городах и населенных пунктах, что обеспечивало работой около 900 человек. В начале 2010 года в связи с изменением потребительских предпочтений Säästumarket стала терять рынок, и некоторые магазины Säästumarket преобразовались в mini-Rimi. В 2012 году был закрыт Säästumarket на Кадака теэ.

По состоянию на 4 мая 2017 года в Эстонии оставалось всего 19 магазинов. При помощи Säästumarket Rimi стала розничной сетью с 81 магазином.