Конец бесплатным TV3 и Kanal2: телеоператоры едва справляются с наплывом клиентов

С 1 августа 72 000 домохозяйств Эстонии останутся без каналов TV3 и Kanal2, которые до этого находились в свободном вещании, в связи с чем телеоператоры подверглись серьезному наплыву клиентов, оставивших подключение к платной услуге на последний момент, пишет Eesti Päevaleht.

Так, в конторе Telia в торговом центре Viru очередь растет на глазах и людей определенно больше обычного. Несмотря на то, что в представительстве Viasat в Таллинне тихо, бурная работа идет по телефону и в Тарту. ””Количество звонков в клиентскую службу выросло уже в четыре раза, и число обращений за информацией уже намного превысило 10 000”, — сообщила пресс-секретарь предприятия Карин Лаурима.

Количество заявлений о подключении существенно увеличилось и у остальных двух телеоператоров. О своем желании подключиться к Starman сообщило более 10 000 домохозяйств. ”Больше всего подключений в Харью-, Тарту- и Пярнумаа. В основном, подключаются клиенты в возрасте 50-80 лет”, — сказал член правления Elisa и Starman Андрус Хийэпуу.

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Вахур пришел в представительство Starman по настоянию своего 80-летнего отца. ”Я пытался связаться со Starman по телефону, но после того, как несколько раз пять минут просто провисел на проводе, чтобы услышать просьбу позвонить попозже, решил освободить обеденное время и прийти на место”, — рассказал мужчина.

”На самом деле отец хотел бы смотреть только три канала, и теперь ему придется нести довольно большие расходы. 7 евро в месяц, 84 евро в год”, — посетовал он.