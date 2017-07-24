Конец алкогольным ралли? Латвия планирует поднять акцизы

Государственный секретарь министерства здравоохранения Латвии Карлис Кетнерс сказал на неофициальном совещании министров здоровья и социальной среды стран ЕС в Таллинне, что, по его оценке, разница между акцизами на алкоголь в Эстонии и Латвии временна, пишет Eesti Päevaleht.

”Если говорить о политике налогообложения, то все страны-соседи смотрят друг на друга с той точки зрения, а где же лучше, — сказал он. — К примеру, говоря о предпринимательских налогах мы смотрим на Эстонию: насколько хорошая тут налоговая политика и насколько низкие налоги. Вы, к примеру, смотрите на Латвию и думаете о том, какие низкие у нас акцизы. Но говоря о политике налогообложения, где налоги выше или ниже, надо рассматривать все в целом: структуру экономики и структуру системы налогов”.

По словам канцлера, Латвия движется в том направлении, чтобы больше облагать потребление налогами, что в свою очередь означает рост акцизов. Что касается алкоголя, то Латвия в вопросе ограничения его доступности практически идет в ногу с Эстонией: запретила наружную рекламу, ограничила рекламу крепкого алкоголя на радио и телевидении, ограничила время продаж, проводит контрольные закупки с участием несовершеннолетних и прочее.

Комментируя ситуацию с приграничной торговлей, Кетнерс сказал: ”Я вообще не советую злоупотреблять этой дырой в законе и строить долгосрочные планы на основании временного различия в налоговых ставках”.