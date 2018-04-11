Концертный дом Nordea назовут именем одной из эстонских бензозаправок?

Скорее всего, концертный дом Nordea получит имя фирмы Alexela, которая и станет новым партнером дома.

Необходимость смены имени была вызвана объединением Nordea и DnB и незаинтересованностью объединенного банка Luminor в продолжении сотрудничества.

По данным Ärileht, дом может быть назван в честь принадлежащего братьям-предпринимателям Хейли Марти Хяэлю энергетического концерна Alexela.

Завтра Alexela в концертном доме собирает ”окутанное флером тайны мероприятие”, на котором сообщит ”о своем вхождении в мир музыки и культуры”.