11.04.2018, 16:49

Концертный дом Nordea назовут именем одной из эстонских бензозаправок?

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rus.delfi.ee
EST 4
Nordea kontserdimaja
Nordea kontserdimajaFoto: Eero Vabamägi

Скорее всего, концертный дом Nordea получит имя фирмы Alexela, которая и станет новым партнером дома.

Необходимость смены имени была вызвана объединением Nordea и DnB и незаинтересованностью объединенного банка Luminor в продолжении сотрудничества.

По данным Ärileht, дом может быть назван в честь принадлежащего братьям-предпринимателям Хейли Марти Хяэлю энергетического концерна Alexela.

Завтра Alexela в концертном доме собирает ”окутанное флером тайны мероприятие”, на котором сообщит ”о своем вхождении в мир музыки и культуры”.

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