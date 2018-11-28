28.11.2018, 13:51

Концерну HKScan нашли нового президента и исполнительного директора


rus.delfi.ee
EST 1
HKScan pressikonverents, Jari Latvanen, Anne Mere,
Jari LatvanenFoto: Tiit Blaat

Во вторник совет HKScan пришел к соглашению с председателем правления Яри Латваненом о том, что он со дня покидает предприятие. Новый председатель уже нашелся и приступит к выполнению обязанностей не позже марта следующего года.

Им станет Теро Хеммиля. Ему 51 год, по образованию — хозяйственный агроном. Совет одобрил его кандидатуру на место президента концерна и исполнительного директора предприятия.

С 2015 года Хеммиля трудился директором по продажам в Северных странах в предприятии Yara. С 2010 по 2015 он был директором предприятия в Финляндии. С 1997 по 2010 он трудился в HKScan на разных должностях. Также с 2011 по 2016 входил в совет предприятия.

Владелец Раквереского мясокомбината и Tallegg начинает поиск нового главы, сообщил HKScan бирже.

Яри Латванен стал председателем правления HKScan 31 октября 2016.

Подробности — в Ärileht.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Обман потребителей! В говяжьем фарше пяти эстонских производителей нашли то, что не указано в составе

28.11.2018
Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) обнаружил в говяжьем фарше пяти производителей использование мяса птицы, хотя на маркировке отсутствовала информация об этом. Изменение состава пищевого продукта без исправлений на этикетке является фальсификацией продукта.
Подробнее

МИД Эстонии вызвал посла РФ на ковер. Сказали, что Россия могла бы освободить украинские корабли и моряков

28.11.2018
В связи с применением Россией военной силы против украинских военных моряков и кораблей в Керченском проливе Министерство иностранных дел Эстонии сегодня вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова.
Подробнее





-30% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
146,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
111,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Formose
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106012001
118,80 €
71,28 €

Привет, район! Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски на пороге большой политики

28.11.2018
Мария Юферева-Скуратовски — старейшина Ласнамяэ, крупнейшего по численности населения и самого русского района Таллинна. В начале мая число жителей Ласнамяэ превысило 120 000 человек, среди них свыше 64 000 русских.
Подробнее



ЭКСПЕРТ │ Цены на квартиры взлетели более чем в два раза

28.11.2018
По сравнению с кризисным периодом цены на квартиры взлетели более чем в два раза, что, в свою очередь, вынуждает все большее количество людей обращать свой взор на рынок частных домов, где повышение цен было более умеренным.
Подробнее

ФОТО. Кровавые елки: Белый дом украсили устрашающе красными рождественскими елями

28.11.2018
В официальной резиденции президента США, расположенной в Вашингтоне, представили рождественские украшения: в восточной колоннаде Белого дома поставили около 40 кроваво-красных елей.
Подробнее