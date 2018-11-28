28.11.2018, 13:51

Концерну HKScan нашли нового президента и исполнительного директора


rus.delfi.ee
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HKScan pressikonverents, Jari Latvanen, Anne Mere,
Jari LatvanenFoto: Tiit Blaat

Во вторник совет HKScan пришел к соглашению с председателем правления Яри Латваненом о том, что он со дня покидает предприятие. Новый председатель уже нашелся и приступит к выполнению обязанностей не позже марта следующего года.

Им станет Теро Хеммиля. Ему 51 год, по образованию — хозяйственный агроном. Совет одобрил его кандидатуру на место президента концерна и исполнительного директора предприятия.

С 2015 года Хеммиля трудился директором по продажам в Северных странах в предприятии Yara. С 2010 по 2015 он был директором предприятия в Финляндии. С 1997 по 2010 он трудился в HKScan на разных должностях. Также с 2011 по 2016 входил в совет предприятия.

Владелец Раквереского мясокомбината и Tallegg начинает поиск нового главы, сообщил HKScan бирже.

Яри Латванен стал председателем правления HKScan 31 октября 2016.

Подробности — в Ärileht.

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