02.07.2018, 21:28

Концерн Operail приобрел более 160 новых платформ для перевозки леса

 (5)
rus.delfi.ee
EST 5
Operail.
фото иллюстративноеFoto: Operail

Компания WagonPro, занимающаяся арендой вагонов и являющаяся дочерней компанией принадлежащего государству транспортно-логистического предприятия Operail, приобрела более 160 новых платформ для перевозки леса.

”В прошлом году мы сдавали в аренду 1500 вагонов, что на 70% больше, чем в позапрошлом году. Спрос на рынке аренды вагонов растет и в этом году, поэтому мы продолжаем интенсивное развитие коммерческого направления аренды вагонов”, — сказал председатель правления Operail Рауль Тоомсалу.

Вместе с новыми вагонами парк вагонов Operail и WagonPro составляет более 3100 вагонов.

Вагоны-платформы построены Объединенной Вагонной Компанией и являются первыми вагонами нового поколения, зарегистрированными в Эстонии. Новые вагоны существенно превосходят прежние аналогичные модели по технико-экономическим показателям. Например, промежуток до первого деповского ремонта для вагонов нового поколения составляет 8 лет или 800 000 км, этот же показатель для прошлых аналогичных моделей составляет 3 года и 210 000 км. Погрузочный объем новых моделей на 10 кубометров больше (соответственно, грузоподъемность составляет 74 тонны и вместимость — до 122 кубометров), чем у аналогичных предыдущих моделей, что позволяет повысить эффективность перевозок как легких, так и тяжелых пород дерева и снизить затраты на транспортировку.

Operail — это принадлежащее государству транспортно-логистическое предприятие, которое до 22 июня нынешнего года носило название AS EVR Cargo. Основными коммерческими направления предприятия являются грузоперевозки, аренда вагонов, а также строительство и ремонт подвижного состава. Operail обеспечивает работой 670 человек.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Синимяэ погиб мужчина, работавший с болгаркой, а электричество подорожает на треть

02.07.2018
Глава Eesti Energia предрекает 30-процентное подорожание электричества к следующей зиме. В Синимяэ на рабочем месте погиб мужчина, работавший с болгаркой.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Тоом: в ЕС сейчас наблюдается некоторый раскол по части отношения к России и США

02.07.2018
Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом прокомментировала заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о необходимости остановить проект ”Северный поток — 2”. Об этом сообщает RT.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106702004
150,30 €
90,18 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-15% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
152,15 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
177,65 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Во дает! Смотрите, как политик в соцсети сверкает своими ягодицами

02.07.2018
Политик и советник министра культуры Сильвер Мейкар поделился в Facebook захватывающими фотографиями со своего отпуска в Испании, который проводит со своей новой пассией — Кайей Пае, сообщает kroonika.delfi.ee.
Подробнее


ЕС пригрозил США ответными торговыми мерами на 300 млрд долларов

02.07.2018
Еврокомиссия уведомила США о том, что в случае введения повышенных пошлин на импорт автомобилей из Евросоюза готова принять контрмеры в отношении американских товаров почти на $300 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на соответствующее письмо в американское министерство торговли.
Подробнее


Глава центра общественного транспорта: несправедливо, что житель Таллинна может бесплатно ездить в деревне, а наоборот — нет

02.07.2018
Член правления Центра общественного транспорта Вильяндимаа Каупо Казе обращает внимание на несправедливую ситуацию, когда житель Таллинна может бесплатно ездить в других местах в Эстонии, а приехавший из сельской местности или маленького города в Таллинн должен покупать билет, пишет Maaleht.
Подробнее