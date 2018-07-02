Концерн Operail приобрел более 160 новых платформ для перевозки леса

Компания WagonPro, занимающаяся арендой вагонов и являющаяся дочерней компанией принадлежащего государству транспортно-логистического предприятия Operail, приобрела более 160 новых платформ для перевозки леса.

”В прошлом году мы сдавали в аренду 1500 вагонов, что на 70% больше, чем в позапрошлом году. Спрос на рынке аренды вагонов растет и в этом году, поэтому мы продолжаем интенсивное развитие коммерческого направления аренды вагонов”, — сказал председатель правления Operail Рауль Тоомсалу.

Вместе с новыми вагонами парк вагонов Operail и WagonPro составляет более 3100 вагонов.

Вагоны-платформы построены Объединенной Вагонной Компанией и являются первыми вагонами нового поколения, зарегистрированными в Эстонии. Новые вагоны существенно превосходят прежние аналогичные модели по технико-экономическим показателям. Например, промежуток до первого деповского ремонта для вагонов нового поколения составляет 8 лет или 800 000 км, этот же показатель для прошлых аналогичных моделей составляет 3 года и 210 000 км. Погрузочный объем новых моделей на 10 кубометров больше (соответственно, грузоподъемность составляет 74 тонны и вместимость — до 122 кубометров), чем у аналогичных предыдущих моделей, что позволяет повысить эффективность перевозок как легких, так и тяжелых пород дерева и снизить затраты на транспортировку.