Концерн Nordea подозревают в отмывании денег

Датская газета Copenhagen Post пишет, что банковский концерн подозревается в отмывании денег на сумму более 34 миллионов евро, передает Yle.
Банковский концерн Nordea подозревается в причастности к отмыванию денег, пишет датская газета Copenhagen Post.
По информации газеты, фигурирующая в деле сумма составляет 322 млн норвежских крон, то есть немногим более 34 млн евро.
Подозревается, что российский клиент открыл счет в Дании с целью вывести деньги из страны. Предполагаемое преступление имело место в 2010-13 гг, пишет Copenhagen Post.
Согласно данным газеты, власти уже на протяжении четырех лет пытаются завести уголовное дело против российского клиента и находящейся в Белизе компании.
В причастности к преступлению подозревается банковское отделение Nordea, расположенное в районе Вестербро в Копенгагене.
Головная контора Nordea находится в Хельсинки.
Первой среди финских СМИ о подозрениях в адрес Nordea писала газета Taloussanomat.