Концерн Nordea подозревают в отмывании денег

Банковский концерн Nordea подозревается в причастности к отмыванию денег, пишет датская газета Copenhagen Post.

По информации газеты, фигурирующая в деле сумма составляет 322 млн норвежских крон, то есть немногим более 34 млн евро.

Подозревается, что российский клиент открыл счет в Дании с целью вывести деньги из страны. Предполагаемое преступление имело место в 2010-13 гг, пишет Copenhagen Post.

Согласно данным газеты, власти уже на протяжении четырех лет пытаются завести уголовное дело против российского клиента и находящейся в Белизе компании.

В причастности к преступлению подозревается банковское отделение Nordea, расположенное в районе Вестербро в Копенгагене.

Головная контора Nordea находится в Хельсинки.

Первой среди финских СМИ о подозрениях в адрес Nordea писала газета Taloussanomat.