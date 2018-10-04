04.10.2018, 18:40

Концерн Nordea подозревают в отмывании денег

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rus.delfi.ee
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PANGAD
PANGADFoto: Sven Arbet

Датская газета Copenhagen Post пишет, что банковский концерн подозревается в отмывании денег на сумму более 34 миллионов евро, передает Yle.

Банковский концерн Nordea подозревается в причастности к отмыванию денег, пишет датская газета Copenhagen Post.

По информации газеты, фигурирующая в деле сумма составляет 322 млн норвежских крон, то есть немногим более 34 млн евро.

Подозревается, что российский клиент открыл счет в Дании с целью вывести деньги из страны. Предполагаемое преступление имело место в 2010-13 гг, пишет Copenhagen Post.

Согласно данным газеты, власти уже на протяжении четырех лет пытаются завести уголовное дело против российского клиента и находящейся в Белизе компании.

В причастности к преступлению подозревается банковское отделение Nordea, расположенное в районе Вестербро в Копенгагене.

Головная контора Nordea находится в Хельсинки.

Первой среди финских СМИ о подозрениях в адрес Nordea писала газета Taloussanomat.

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