27.04.2018, 11:24

Концерн Eesti Energia заработал за три месяца 41 миллион евро чистой прибыли

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rus.delfi.ee
EST 2
Eesti Energia ja ESTMA hooned
Eesti Energia ja ESTMA hoonedFoto: Madis Veltman

В первом квартале 2018 года оборот энергетического предприятия вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 6%, достигнув 229 миллионов евро. Прибыль до вычета расходов или EBITDA составила 77 миллионов евро, оставшись в годовом сравнении без влияния разовых сделок на том же уровне.

Финансовый директор Eesti Energia Андри Авила рассказал, что первые три месяца этого года были охарактеризованы выросшими рыночными ценами на электроэнергию и масло, а также возросшей ценой квот на выброс CO2. ”В первом квартале средняя рыночная цена на электроэнергию составила в Эстонии 41,9 евро за мегаватт-час, в последний раз средняя цена на электроэнергию была на таком высоком уровне в 2014 году. Примечательно, что средняя рыночная цена на электроэнергию в Эстонии была ниже, чем в Финляндии.

Рыночная цена на мазут, который является самым похожим на сланцевое масло видом жидкого топлива, широко торгующимся на мировом рынке, выросла в годовом сравнении на 6%. Но ценовой скачок произошел с ценой квот на выброс CO2, которая по сравнению с первым кварталом 2017 года стоила в завершившемся квартале в среднем в два раза больше, то есть около 10 евро за тонну”, — описал Авила бизнес-среду первого квартала 2018 года.

”Несмотря на значительное повышение цены на CO2, сфера крупной энергетики Eesti Energia очень хорошо выдерживала конкуренцию и работала на полную мощность. Например, в марте наши заводы масел и электростанции использовали свыше 1,7 млн. тонн сланца. В последний раз так много сланца использовалось в 2010 году”, — сказал Авила.
Объем производства электроэнергии Eesti Energia достиг 2,7 тераватт-часов, в годовом сравнении все же показав небольшое сокращение на 3%. Некоторое уменьшение производства энергии было вызвано крупными работами по обслуживанию Нарвских электростанций и более высокой ценой на CO2, что повышает себестоимость производства электроэнергии из сланца. За первые три месяца 2018 года в Эстонии в общей сложности было произведено 3 TВтч электроэнергии.

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”Мы рады констатировать, что Эстония по-прежнему является страной-экспортером электроэнергии. В первом квартале в соседние страны было экспортировано порядка 600 гигаватт-часов электроэнергии, что принесет государству доход от экспорта в размере 25 миллионов евро, учитывая среднюю рыночную цену на электроэнергию в квартале. В первом квартале Латвия тоже смогла покрыть потребление собственным производством, но, например, у Литвы, Польши и Финляндии по-прежнему остается довольно серьезный дефицит электроэнергии”, — сказал Авила, но добавил, что скоро и Эстония может перестать быть страной-экспортером электроэнергии, поскольку в ближайшие годы на Нарвских электростанциях придется закрыть часть производственных мощностей.

”На региональном рынке стран Северной Европы и Балтии очень важно, чтобы имелось критическое количество управляемых мощностей по производству электроэнергии, потому что к сети все больше добавляется оборудование по производству возобновляемой энергии, делающего рынок электроэнергии еще более волатильным и неспособного обеспечить необходимый объем производства в любой момент. Этой зимой мы наблюдали дни, когда электричество стоило в некоторые часы более 250 евро за мегаватт. В более холодные зимы или, например, в случае неисправности кабеля передачи энергии между странами, цены в будущем могут стать еще выше”, — рассказал Авила.

За первый квартал концерн Eesti Energia произвел 104,5 тысяч тонн сланцевого масла, что в годовом сравнении означает рост на 3%. Также в марте предприятие Eesti Energia поставило рекорд месячного производства, произведя свыше 42 тонн масла. Объем производства масла помогла увеличить возросшая надежность работы заводов масел по сравнению с тем же периодом прошлого года, а также более высокая рыночная цена.

В первом квартале 2018 года концерн Eesti Energia инвестировал 36 миллионов евро, то есть на 37% больше, чем годом ранее. Объем инвестиций, сделанных в распределительную электросеть, достиг 13 миллионов евро. Благодаря крупным инвестициям, которые делались на протяжении многих лет, распределительная электросеть на сегодняшний день на 65% является погодоустойчивой. Цель Elektrilevi заключается в том, чтобы к 2025 году 75% электросети было погодоустойчивой.

По словам Андри Авила, на электростанции Аувере тоже произошли изменения. ”В начале года на электростанции были проведены важные тесты, например, испытания на прочность и гарантийные испытания, и их можно в целом считать успешными. После очередного планового обслуживания, которое проводится каждое лето, планируется провести испытания на короткое замыкание, в случае успеха которых мы сможем принять станцию у General Electric”, — пояснил Авила.

В марте концерн Eesti Energia начал продажу электроэнергии бытовым клиентам Финляндии, где предприятие надеется предложить финским клиентам дигитальные каналы обслуживания, которые уже некоторое время хорошо функционируют в Эстонии.

Комментируя перспективы на будущее, Авила сказал, что прогнозы показывают некоторый рост рыночных цен как на электроэнергию, так и на масло по сравнению с более ранним периодом. ”Но, очевидно, вырастет и цена на CO2, из-за чего с точки зрения производителя энергии нужно по-прежнему действовать эффективно и гибко”, — подчеркнул финансовый директор Eesti Energia.

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