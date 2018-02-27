Концерн Eesti Energia заработал за год 101 миллион евро чистой прибыли

Доход от продаж энергетического концерна составил в 2017 году 754 миллиона евро, в годовом сравнении он увеличился на 2%. Коммерческая прибыль до вычета затрат составила 264 миллиона евро, что на 20% меньше, чем в 2016 году. Снижение прибыли вызвало уменьшение разовых доходов.

Меньшие разовые доходы 2017 года в основном связаны с уменьшением неустойки за задержку строительства электростанции Аувере.

Финансовый директор Eesti Energia Андри Авила сказал, что рыночная цена на электроэнергию в ценовой зоне Эстонии в 2017 году оставалась на уровне 2016 года. ”Электроэнергия стоила в Эстонии столько же, сколько и в Финляндии, при этом цены на рынках электроэнергии наших южных соседей Латвии и Литвы по-прежнему выше, чем в Эстонии.

Благодаря морскому кабелю NordBalt цены из года в год все же снижаются и у наших южных соседей, сравниваясь с уровнем цен Эстонии и Финляндии”, — пояснил Авила изменения на рынке электроэнергии в прошлом году.

По словам Андри Авила, предприятие Eesti Energia произвело в 2017 году самый большой объем электроэнергии за последние четыре года — 9,7 тераватт-часов. ”Это ясно указывает на то, что мощности для производства электроэнергии, которыми управляет Eesti Energia, необходимы и хорошо справляются с конкуренцией на региональном рынке электроэнергии, принося доход от экспорта”, — сказал Авила. ”Также нужно принимать во внимание и то, что Финляндия и Литва по-прежнему испытывают большой дефицит электроэнергии, и для покрытия своего потребления им приходится импортировать электроэнергию из России”, — добавил Авила.

Общее производство электроэнергии составило в Эстонии в 2017 году 11,1 ТВтч, что на 2,8 ТВтч превышает потребление. Эстония экспортировала через рынок электроэнергии Nord Pool порядка четверти произведенной электроэнергии. По данным Eurostat, Эстония является самым энергонезависимым государством Европейского Союза.

На экономические результаты Eesti Energia оказывают значительное влияние и цены мирового рынка на мазут. Самым похожим на сланцевое масло широко сбываемым на мировом рынке продуктом является мазут с 1% содержанием серы, цена на который выросла в годовом сравнении на 39%, составив в среднем 271 евро за тонну. Выросшая рыночная цена на масло позволила концерну Eesti Energia увеличить производство масла на 24% по сравнению с 2016 годом.

Предприятие Eesti Energia произвело в 2017 году в общей сложности рекордный объем сланцевого масла — 395 000 тонн. ”Завод масел Enefit280 в настоящее время достиг своей проектной мощности и способен периодически производить даже больше. В этом году мы планируем дальнейшее увеличение объема производства продукции завода, в первую очередь путем повышения надежности его работы”, — объяснил Авила. В 2017 году завод Enefit280 произвел на 45% больше масла, чем годом ранее.

В шахте ”Эстония” за год было добыто 10 миллионов тонн сланца. ”Так много сланца в год в шахте ”Эстония” раньше еще никогда не добывалось, это почти вдвое больше, чем изначальная проектная мощность шахты”, — сказал Авила. В общей сложности концерн Eesti Energia добыл в 2017 году 16 миллионов тонн товарного сланца.

В 2017 году концерн инвестировал 144 миллионов евро, или на 2% больше, чем годом ранее. 75 миллионов евро были инвестированы в распределительную электросеть с целью последовательного повышения ее качества. Сетевое предприятие концерна Elektrilevi создало 221 новую подстанцию и 1572 километров кабелей электропередачи. 64% сети Elektrilevi в настоящее время является погодоустойчивой. Главным образом за счет увеличения эффективности предприятие Elektrilevi смогло в 2017 году снизить сетевую плату для потребителей электроэнергии на 9%.

Крупнейшая в Эстонии промышленная инвестиция, электростанция ”Аувере”, работает с 2015 года. ”В 2017 году предприятие General Electric создало на электростанции ”Аувере” новую систему рукавных фильтров, которая обеспечивает низкие выбросы пыли и при работе с максимальными нагрузками. Компания General Electric провела на электростанции различные испытания на надежность и производительность, а также протестировала топливные смеси. Планируется принять станцию от строителя в нынешнем году”, — сказал Авила. Электростанция ”Аувере” произвела в 2017 году примерно 1,4 ТВтч электроэнергии.

Концерн Eesti Energia начал во второй половине 2017 года продажу электроэнергии и газа бизнес-клиентам в Польше, где на сегодняшний день насчитывается уже более 50 клиентов. В Латвии после открытия местного газового рынка концерн стал вторым по величине продавцом газа в стране. Весной этого года Eesti Energia начнет продажу электроэнергии также в Финляндии и Швеции. В Финляндии энергетические услуги будут предлагаться бытовым клиентам, а в Швеции — бытовым и коммерческим клиентам.

По словам Авила, стратегия концерна направлена на рост и на более чистую энергию. ”В соответствии со стратегией, наша цель -производить к 2021 году 40% электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников. При выполнении этой амбициозной цели важную роль играет предприятие возобновляемой энергии Enefit Green, которое планирует расширить свое производство на существующих рынках концерна в регионе Балтийского моря”, — сказал Авила. Правительство договорилось о выводе на биржу миноритарной доли Enefit Green.

Eesti Energia сделал собственнику предложение выплатить в качестве дивидендов за 2017 год 15,8 миллиона евро, к которым добавляется налог на прибыль в размере около 4 миллионов евро.