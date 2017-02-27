Концерн Eesti Energia заработал в 2016 году рекордную прибыль

Энергетический концерн Eesti Energia заработал в 2016 году 171 миллион евро чистой прибыли, что является лучшим показателем за всю историю. Коммерческая прибыль до вычета затрат в прошлом году также достигла рекордного уровня в 327 миллионов евро.

Коммерческая прибыль Eesti Energia в 2016 году в общем составила 832 миллиона евро, увеличившись за год на 5%. Коммерческие затраты в год уменьшились на 23 миллиона евро, то есть — на 4%. Оборот концерна за год уменьшился на 4%, достигнув 742 миллионов евро.

Финансовый директор Eesti Energia Андри Авила сказал, что рекордных финансовых показателей помогла достичь очень сильная вторая половина 2016 года. ”Летом мы начали нагружать производственные мощности, и с начала осени мы работали уже с полной нагрузкой — и так до конца года”, — описал Авила.

”Прошлый год был очень противоречивым. В начале года мы строили кризисные планы и разгружали заводы масел по причине очень низких цен на нефть. Но в середине года восстановились рыночные цены как на нефть, так и на электричество. Кроме того, правительство приняло решение с начала июля применить гибкое налогообложение сланцевого ресурса, что позволяет сланцевым предприятиям выжить в период с низкими рыночными ценами на энергию, а в случае высокой рыночной цены увеличивается и доход от налогов, поступающий государству”, — добавил Авила.

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В общей сложности концерн Eesti Energia произвел в 2016 году 9,1 тераватт-часа электроэнергии, что на 18% больше, чем в 2015 году. Объем производства сланцевого масла за год уменьшился на 6% до 318 000 тонн.

Андри Авила сказал, что в достижении хороших финансовых результатов важную роль сыграли и исключительные доходы. ”В прошлом году мы заключили со строителем электростанции ”Аувере”, компанией General Electric (GE), промежуточное соглашение, согласно которому GE построит на электростанции дополнительные рукавные фильтры, чтобы выбросы пыли на станции соответствовали нормам и при работе на полной мощности. Сначала строитель должен был передать электростанцию ”Аувере” в ноябре 2015 года. Поскольку передача станции затянулась, и станция не смогла работать на полной мощности, компания GE, в соответствии с промежуточным соглашением, заплатила концерну Eesti Energia неустойку в размере 66 миллионов евро, которая была добавлена к прибыли предприятия”, — сказал Авила.

”Важно отметить, что мы смогли достичь со строителем электростанции соглашения в ходе переговоров за общим столом, без необходимости обращаться в суд. Я выражаю за это признательность как GE, так и команде Eesti Energia”, — добавил Авила.

По словам Андри Авила, начало прошлого года было для энергетических предприятий очень тяжелым, поскольку рыночные цены на электроэнергию и масло были на низком уровне, а в прогнозах улучшения цен не предполагалось. ”По причине изменившейся среды, мы быстро организовали обновление стратегии, чтобы повысить конкурентоспособность предприятия. Новая, утвержденная в июне, стратегия базируется на росте эффективности и большем, чем ранее, использовании инновативных решений, чтобы производство наших имеющихся производственных мощностей было максимальным. К реализации стратегии мы приспособили и структуру Eesti Energia”, — сказал Авила.

В 2016 году концерн Eesti Energia начал перестраивать 8 блок Эстонской электростанции с целью увеличения мощности по использованию сланцевого газа на энергоблоке до 50 процентов. Объем инвестиции составил 15 миллионов евро, а работы по реконструкции будут завершены в конце 2017 года.

В прошлом году концерн Eesti Energia вышел и на газовый рынок бытового клиента в Эстонии, а также основал предприятие по продаже энергии в Польше. Также предприятие анализирует начало продажи энергии и в других странах Балтийского моря.

Хотя 2016 год, по словам Андри, принес концерну Eesti Energia лучшие в истории цифры прибыли, предприятие по-прежнему должно очень серьезно продолжать реализовывать новую стратегию и повышать эффективность. ”Долгосрочная перспектива рынков энергии по-прежнему слабая, для сохранения конкурентоспособности нет других вариантов, кроме того, как оставаться и в дальнейшем гибкими в отношении изменений и искать места повышения эффективности”, — сказал он. Крупнейшими инвестициями Eesti Energia в ближайшие годы станут создание парка ветрогенераторов ”Тоотси”, шахты ”Нарва” и оборудования выделения бензина из сланцевого газа.

Концерн Eesti Energia сделает собственнику предложение выплатить в качестве дивидендов за 2016 год 47 миллионов евро.

Eesti Energia — энергетический концерн, состоящий из 25 предприятий, в котором работает по состоянию на 31 декабря 2016 года 5840 человек. Кроме Эстонии, предприятие работает в Латвии, Литве, Польше, Иордании и США.