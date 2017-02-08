Концерн Eesti Energia запустил блок совместного производства станции ”Иру”, работающий на газе

В связи с повышением потребности в тепле по причине холодной погоды, концерн Eesti Energia запустил вчера находившийся в течение года в резерве блок совместного производства, работающий на газе.

”Поскольку рыночная цена на электроэнергию, а также цена на газ, сейчас подходящие, а в сети отопления Таллинна имеется достаточно тепловой нагрузки для газового блока ”Иру”, мы запустили блок электростанции ”Иру”, который находился в резерве на протяжении года”, — сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо. ”В данный момент энергоблок производит электричество с мощностью более 80 мегаватт, а тепловая мощность составляет примерно 200 мегаватт”, — сказал Пайо. Он добавил, что работающий на газе блок совместного производства электростанции ”Иру” работает до тех пор, пока имеется достаточно тепловой нагрузки, а цены на энергию подходят для производства.

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Также сегодня работают 10 использующих сланец энергоблоков Enefit Energiatootmine, один блок находится в состоянии обслуживания по причине неисправности. ”Все наши электростанции работают в условиях рыночной цены. Если в 2015 году и в первой половине 2016 года цены на электроэнергию были низкими, то с лета 2016 года цены и иные условия в основном были подходящими для работы сланцевых блоков на полной мощности. Только на выходных и во время праздников, когда рыночные цены на электричество снижаются, мы должны были разгружать станции”, — сказал Райне Пайо. Всего электростанции Eesti Energia сегодня в пиковые моменты выдают в электросеть электричество с мощностью в 1570 мегаватт. Потребление Эстонии сегодня составляет примерно 1450 мегаватт.

Рыночная цена электричества в ценовом регионе Эстонии Nord Pool сегодня составляет 46,52 евро за мегаватт-час. Эстония экспортирует сегодня электричество в пиковое время в Финляндию в среднем в размере 200 МВт и в направлении Латвии — в среднем 100 МВт.

Вдобавок к газовому блоку электростанции ”Иру”, на той же электростанции круглый год работает использующий в качестве топлива смешанные бытовые отходы блок совместного производства электричества и тепла.

В производственный портфель Eesti Energia входят 11 энергоблоков на электростанциях Enefit Energiatootmine, включая новую и самую эффективную электростанцию ”Аувере”. Также Eesti Energia производить электричество на заводе масел Enefit280 предприятия Enefit Energiatootmine и на станциях совместного производства Enefit Taastuvenergia в Иру, Пайде и Валка, а также на парках ветрогенераторов и гидроэлектростанциях.

