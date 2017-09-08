Концерн Eesti Energia занялся солнечной электроэнергией

Концерн Eesti Energia является единственным в Эстонии предприятием, предлагающим возможность потреблять производимую солнечными панелями энергию без собственного финансирования, сообщает пресс-служба концерна. Также у клиентов имеется возможность приобрести у Eesti Energia целостное решение и начать производить солнечную электроэнергию самостоятельно.

По словам руководителя по продаже энергии Eesti Energia Карлы Агана, с этой осени для бизнес-клиентов с большим потреблением электричества Eesti Energia начнет предлагать два разных решения по запуску производства солнечной электроэнергии, из которых клиент сможет выбрать наиболее подходящее для собственных нужд.

”Мы предлагаем в Эстонии новую и уникальную комплексную услугу, которая позволяет начать использовать солнечную энергию без собственных инвестиций. Предприниматель сможет спокойно сосредоточиться на своей основной деятельности, а концерн Eesti Energia позаботится обо всем, что связано с производством электричества из солнечной энергии. Клиенту остается только оплачивать производимое электричество на основании оговоренной цены”, — рассказал Аган. Первую подобную солнечную электростанцию предприятие Eesti Energia по возобновляемой энергии Enefit Taastuvenergia построит на крыше находящейся в Ярвамаа молочной фермы OÜ Estonia.

Те предприятия, которые хотят сами инвестировать в необходимое для производства солнечной электроэнергии оборудование, могут приобрести у Eesti Energia высококачественное оборудование от ведущих производителей мира, которое прошло процесс тщательного отбора. Также концерн Eesti Energia гарантирует таким предприятиям плавный ход всего процесса, от проектирования солнечной электростанции до ее окончательной наладки и передачи в производство. Eesti Energia позаботится и о необходимых разрешениях на строительство и деятельность, а также о документации для подключения к сети. Все интересующиеся могут найти более точную информацию на домашней странице Eesti Energia.

Солнечная электроэнергия снижает затраты клиента на энергию, потому что при потреблении локально производимого электричества не начисляется сетевая плата. Благодаря использованию солнечной энергии, потребитель уменьшает свое воздействие на экологию. Установленные на крыше здания солнечные панели также помогают повысить энергетический класс здания, позволяя сделать шаг на пути к выполнению требований по потреблению энергии, близкому к нулю.

Рассеянная энергетика — это быстро растущий во всем мире тренд, который дополняет существующее централизованное производство электроэнергии локальными производственными единицами рядом с местом потребления. Цель создания станций по производству солнечной электроэнергии, находящихся у потребителя, заключается в увеличении доли локального производства электричества в производственном портфеле Eesti Energia. Стратегическая цель Eesti Energia состоит в том, чтобы к 2020 году 40% электроэнергии производилось из возобновляемых и альтернативных источников.