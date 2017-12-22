Концерн Eesti Energia заключил в Польше договор с ветропарком Gewind

Дочернее предприятие Eesti Energia в Польше заключило соглашение о покупке энергии с парком ветрогенераторов компании Gewind с целью перепродажи производимой электроэнергии своим бизнес-клиентам.

”С нового года производители возобновляемой энергии в Польше могут сами выбирать, каким бизнес-партнерам продавать свою продукцию. Ветропарк Gewind является первым производителем возобновляемой энергии, который выбрал нас своим партнером, и я надеюсь, что в будущем у нас появятся такие же договоры о сотрудничестве еще с несколькими производителями зеленой энергии” — отметил член правления Eesti Energia Андрес Сутт. Договор о покупке электроэнергии у ветряной электростанции Gewind был заключен сроком на 12 месяцев.

Продажа электроэнергии и природного газа бизнес-клиентам в Польше является частью стратегической цели Eesti Energia. ”Наша амбиция — вырасти из продавца электроэнергии в странах Балтии до поставщика энергии и услуг в этой сфере в регионе Балтийского моря. Наша цель — предложить нашим клиентам на всех шести местных рынках продажи энергии целостные решения, которые помогают клиентам оптимизировать потребление энергии и получать положительный пользовательский опыт от самой современной технологии”, — сказал Сутт.

Enefit продает бизнес-клиентам в Польше электроэнергию и газ. Предприятие начало продажи на рынке электроэнергии и газа в Польше летом этого года. На данный момент дочерняя фирма Eesti Energia, предприятие Enefit, заключило в Польше около 50 договоров о продаже энергии.

Объем рынка электроэнергии Польши составляет более 161 ТВтч в год, это более чем в шесть раз больше, чем весь рынок электроэнергии стран Балтии, который в прошлом году составлял 25 ТВтч, в том числе в Эстонии 8, Латвии 7 и Литве 10 ТВтч. Объем рынка газа Польши составляет более 166 ТВтч в год. Это в четыре раза больше, чем весь рынок газа стран Балтии, который в прошлом году составлял 41 ТВтч, в том числе в Эстонии 5, Латвии 14 и Литве, 22 ТВтч.

Сравнение объемов рынков электроэнергии и газа стран Балтии и Польши.