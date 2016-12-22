Концерн Eesti Energia купил принадлежавшую мэрии Валка 10% долю владения местного энергетического предприятия Enefit Power&Heat Valka. В результате сделки, теперь концерну Eesti Energiale стали принадлежать 100% предприятия.

Руководитель Enefit Taastuvenergia, управляющего подразделениями возобновляемой энергии Eesti Energia, Иннар Каазик сказал, что одной из целей приобретения было упрощение управления предприятиями и структуры в концерне, что следует из стратегии Eesti Energia, обновленной летом нынешнего года. ”В результате сделки, мы стали единственным собственником станции совместного производства ”Валка”, мы решили приобрести долю, поскольку мэрия Валка была заинтересована в продаже своей миноритарной доли”, — сказал Каазик. Он добавил, что речь идет о на данный момент единственном производственном предприятии, принадлежащем Eesti Energia, которое находится за пределами Эстонии.

В январе 2011 года концерн Eesti Energia приобрел 90% латвийского теплового предприятия Enefit Power&Heat Valka. В 2012 году предприятие построило снабжающую теплом город Валка станцию совместного производства, работающую на биотопливе. Выдаваемая новой станцией совместного производства электрическая мощность составляет 2,4 МВт, а тепловая — 8 МВт. Стоимость новой станции совместного производства составила 10 миллионов евро.

Дочернее предприятие Eesti Energia, Enefit Power&Heat Valka, до 2012 года производило тепло в Валка при помощи котельных, работающих на биотопливе и мазуте. После создания новой станции совместного производства, более старые котельные остались в резерве и на случай пиковых нагрузок.

В 2015 году станция совместного производства ”Валка” произвела на продажу 14 гигаватт-часов электроэнергии и 21 гигаватт-час тепла. За одиннадцать месяцев 2016 года, станция совместного производства ”Валка” произвела, по сути, столько же энергии на продажу — 14 гигаватт-часов электричества и 20 гигаватт-часов тепла.

Концерн Eesti Energia владеет местными небольшими станциями совместного производства, поскольку это позволяет предлагать потребителям тепло по конкурентоспособной цене, рассеивать производство электроэнергии и расширять его разнообразие, а также снижать потери при передаче электроэнергии. Биомассу, необходимую для станции совместного производства ”Валка”, Eesti Energia приобретает у находящихся в окрестностях предприятий, производящих щепу.

Подобной станцией совместного производства Eesti Energia владеет и в Пайде.