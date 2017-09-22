Концерн Eesti Energia выходит на рынки электроэнергии Финляндии и Швеции

Предприятие Eesti Energia получило от совета и собственника одобрение на расширение розничной торговли электроэнергией на рынки Финляндии и Швеции. В настоящее время концерн Eesti Energia действует как продавец энергии в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, сообщает пресс-служба государственного предпрития.

По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, общий рынок Скандинавии и стран Балтии позволяет присутствовать в Финляндии и Швеции так же, как и энергетические предприятия наших соседей уже долгое время действуют в Эстонии.

”Помимо нашего местного рынка в Эстонии новые иностранные рынки позволяют нам расти в коммерческом плане и зарабатывать для Эстонии больше, чем раньше. Пользу от наших успехов на иностранных рынках получат все эстонцы. Выход на рынок электроэнергии Финляндии и Швеции является одной из стратегических целей Eesti Energia по превращению из продавца электроэнергии стран Балтии в продавца электроэнергии региона Балтийского моря, а также в поставщика энергетических услуг.

Финляндия и Швеция — это ближайшие страны, в которых готовность сменить продавца электроэнергии выше, чем в среднем по Европе. Рынок электроэнергии в этих странах открыт для новых игроков, а наши цифровые решения дают необходимое там конкурентное преимущество”, — отмечает Суттер.

По его словам, от других продавцов энергии концерн Eesti Energia отличается тем, что предприятие само производит энергию: ”Мы являемся крупнейшим производителем энергии в странах Балтии и одним из крупнейших производителей возобновляемой энергии. К 2020 году мы планируем увеличить объем возобновляемой и альтернативной энергии в производственном портфеле на 40 процентов. Кроме сланца мы производим энергию как из ветра, биомассы, воды, так и из отходов”.

Министр финансов Тоомас Тынисте в качестве представителя государства как единоличного акционера Eesti Energia дал свое согласие на основание действующих на рынках Финляндии и Швеции дочерних объединений.

”Кроме местного рынка концерн Eesti Energia уже действует как продавец энергии в странах Балтии и Польше, а поскольку энергетические рынки нашего региона становятся все теснее друг с другом связаны, то расширение на рынки Финляндии и Швеции является логичным шагом”, — сказал министр.

Концерн Eesti Energia запустил необходимые процессы для начала коммерческой деятельности в Финляндии и Швеции. Начало розничной продажи электроэнергии в обеих странах запланировано на первую половину 2018 года, в Швеции в дополнение к этому будут предлагаться и услуги для бизнес-клиентов. В обоих государствах уже создаются дочерние предприятия и наняты местные руководители. Руководителем финского дочернего предприятия станет Вилле Пентти, который до этого работал на разных руководящих позициях в Turku Energia. Шведским дочерним предприятием будет управлять бывший директор по продажам Telge Energi Йонас Линделеф. ”Как Вилле Пентти, так и Йонас Линделеф обладает глубокими познаниями в области энергетического бизнеса своих стран, и при их управлении мы сможем успешно запустить бизнес как в Финляндии, так и в Швеции”, — добавил Суттер. Продажа электроэнергии в основном будет проходить по затратоэффективным онлайн-каналам.

Дочерние предприятия Eesti Energia в Латвии и Литве уже более десяти лет успешно действуют в сфере продажи электроэнергии бизнес-клиентам, а после открытия этим летом газового рынка в Латвии латвийское дочернее предприятие Eesti Energia стало вторым продавцом газа в стране. С июня дочернее предприятие Eesti Energia продает бизнес-клиентам электроэнергию с газом и в Польше тоже.

Eesti Energia — это энергетический концерн, который состоит из более чем 20 предприятий и обеспечивает работой приблизительно 5800 человек. Предприятие Eesti Energia является крупнейшим производителем энергии в странах Балтии, в т. ч. и одним из крупнейших производителей возобновляемой энергии. Предприятие производит электроэнергию из сланца, ветра, биомассы и смешанных бытовых отходов. Кроме Эстонии предприятие действует в Латвии, Литве, Польше, Германии, Иордании, Соединенных Штатах Америки, а теперь и в Финляндии со Швецией. Концерн Eesti Energia предлагает технологические решения и услуги по обслуживанию для промышленных предприятий. Также в концерн Eesti Energia входит крупнейшее в стране предприятие распределительной сети Elektrilevi.