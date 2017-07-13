Концерн Eesti Energia стал вторым по величине продавцом газа в Латвии

Дочернее предприятие концерна Eesti Energia в Латвии Enefit SIA начало в июле продажу природного газа в Латвии. В течение переходного периода, начавшегося с апреля этого года, предприятие заключило договоры с 215 бизнес-клиентами, став по величине вторым продавцом газа в Латвии после Latvijas Gaze, значится в пресс-релизе.



”Рынок газа в Латвии окончательно открылся в июле, теперь мы и в Латвии являемся продавцом энергии, а не только электричества”, — сказал руководитель по продаже энергии Eesti Energia Карла Аган. Начало продажи газа в Латвии — это часть стратегической цели Eesti Energia, заключающейся в росте от продавца электричества в странах Балтии до продавца энергии и поставщика энергетических услуг в регионе Балтийского моря. ”Мы достаточно давно занимались подготовительной работой для выхода на латвийский газовый рынок, но заключенные за короткий срок 215 договоров показывают, что мы уже известны на энергетическом рынке Латвии, нам верят и наше предложение конкурентоспособно”, — сказал Аган.

В данный момент Eesti Energia занимается подготовкой к началу продажи газа и в Литве.

В конце июня дочернее предприятие Eesti Energia в Польше Enefit Sp. z o.o. получило от департамента, регулирующего польский энергетический рынок, разрешение на торговлю природным газом и электричеством, на сегодняшний день заключены и первые договоры с бизнес-клиентами.