Концерн Eesti Energia начал переработку резиновой крошки в энергию

Помимо бытовых отходов, предприятие Eesti Energia с марта начало использовать на мусоросжигающей станции ”Иру” в качестве топлива и резиновую крошку эстонского происхождения. Дополнительного влияния на окружающую среду переработка резины в энергию не принесет.

Член правления Eesti Energia Райне Пайо сказал, что для приобретения резиновой крошки в январе был организован конкурс поставки, в котором участвовало три предприятия, а победителем конкурса стала фирма Eesti Plast.

”В соответствии с экологическим разрешением, в общей сложности в год мы можем сжигать до 5000 тонн резиновой крошки, доля которой в смешанных бытовых отходах составит до 2% от общей массы. У мусоросжигающего блока электростанции ”Иру” мощные и современные очистительные устройства, из-за чего опасные соединения в окружающую среду не поступают — это подтвердили и проведенные прошлым летом опыты. За выбросами станции ведется постоянный мониторинг, который не установил роста объема выбросов после начала использования резиновой крошки”, — сказал Пайо. В случае превышения нормы выбросов станция остановится автоматически.

Читать еще

В конце текущего года концерн Eesti Energia организует новый конкурс поставки, чтобы найти поставщика 5000 тонн резиновой крошки на 2018 год.

”Если учитывать, что в Эстонии образуется приблизительно 10 000 тонн старых покрышек в год, то возникновение возможности для ежегодной переработки 5000 тонн — это очень большой шаг вперед. По-прежнему необходимо учитывать то, что старые покрышки — это материал, переработка которого не оплачивается, а ответственная организация производителя должна сама вносить свой денежный вклад в его переработку”, — сказал министр окружающей среды Марко Померанц.

Электростанция ”Иру” снабжает тепловой энергией сети центрального и местного отопления Таллинна и Маарду, а произведенное на станции электричество поступает в электросеть и продается на бирже электроэнергии. Работая на полную мощность, мусоросжигающая станция ”Иру” в среднем сжигает 30 тонн смешанных бытовых отходов в час, а за день — 720 тонн. В среднем на мусоросжигающую станцию приезжает порядка 70 мусоровозов в день.

В электроэнергию и в тепловую энергию на мусоросжигающей станции ”Иру” преобразуется до 85% от содержащейся в отходах энергии. Производственная мощность тепловой энергии станции составляет 50 мегаватт, а производственная мощность электроэнергии — 17 мегаватт.

Электростанция ”Иру” принадлежит предприятию Enefit Taastuvenergia. Входящее в концерн Eesti Energia предприятие возобновляемой энергии Enefit Taastuvenergia является одним из крупнейших производителей возобновляемой энергии в странах Балтии. Предприятие Enefit Taastuvenergia производит энергию из ветра, воды, смешанных бытовых отходов и биомассы.