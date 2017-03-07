Концерн Eesti Energia добыл в 2016 году около десяти миллионов тонн сланца

Концерн Eesti Energia добыл в прошлом году 9,73 миллиона тонн сланца, использовав 65% отведенного ему годового объема добычи. Во второй половине 2016 года для снабжения сланцем электростанций и заводов масел работали в полную мощность также добывающи предприятия и подразделение логистики Eesti Energia. Это было обусловлено улучшившимися ценами на рынке энергии и гибким налогообложением сланца.

Член правления Eesti Energia Андрес Вайнола сказал, что во второй половине 2016 года сланцевые электростанции и заводы масел Eesti Energia работали с полной нагрузкой, так же должны были поступить и добывающие предприятия, и подразделение логистики, чтобы снабжать производство сланцем. ”И все же, только добываемого сланца было недостаточно, и мы должны были необходимый сланец брать со складов, а также докупить у Kiviõli Keemiatööstus”, — сказал Вайнола. У Kiviõli Keemiatööstus концерн Eesti Energia в 2016 году купил около 950 000 тонн энергетического сланца. Вайнола добавил, что предложение о закупке сланца было сделано и компании VKG, которая не пожелала продавать сланец концерну Eesti Energia.

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Вайнола сказал, что в первой половине 2016 года рыночные цены на энергию были на низком уровне, поэтому сократились и объемы добычи. ”Но во второй половине года условия для производителей энергии улучшились — увеличились рыночные цены как на масло, так и на электричество, и вступило в силу решение правительства о гибком налогообложении сланцевого ресурса, где плата за сланцевый ресурс привязана к цене на мазут на мировом рынке”, — пояснил Вайнола.

Концерн Eesti Energia добыл в прошлом году 9,73 миллиона тонн сланца, использовав 65% отведенного ему годового объема добычи. ”Объемы использования сланца Eesti Energia во многом зависят от цен на рынке энергии. Сокращение среднего объема добычи в последние годы было обусловлено снижением цены на энергетических рынках. В то же время, со второй половины 2016 года электростанции и заводы масел Eesti Energia работали в полную мощность или близко к ней. Например, в четвертом квартале прошлого года заводы масел и электростанции использовали 3,5 миллиона тонн сланца, также мы использовали для производства энергии и складские запасы и сланец, закупленный у Kiviõli Keemiatööstus”, — отметил Андрес Вайнола. Всего производственные мощности Eesti Energia потребили в 2016 году 11,7 миллионов тонн сланца.

Всего разрешениями на добычу сланца в Эстонии располагают четыре предприятия: помимо Eesti Energia также VKG, Kiviõli Keemiatööstus и Kunda Nordic Tsement. Предприятие VKG добыло в 2016 году 1,79 миллиона тонн, что составляет 65% выделенного компании годового объема добычи. Kiviõli Keemiatööstus добыло 1,17 миллиона тонн, или 59% разрешенного объема. Kunda Nordic Tsement в 2016 году сланец не добывало и использовало складские запасы.

Годовые объемы добычи сланца выделяются предприятиям в качестве геологического сланца. Разрешенный годовой объем Eesti Energia составляет 15,01, VKG — 2,772, Kiviõli Keemiatööstus — 1,98 и Kunda Nordic Tsement — 0,238 миллиона тонн геологического сланца.