Концерн BLRT Grupp подписал договор о сотрудничестве с Siemens AG

Компания Marketex Offshore Constructions, входящая в концерн BLRT Grupp, подписала рамочный договор о сотрудничестве с немецким концерном Siemens AG, являющимся одним из мировых промышленных лидеров.

Согласно договору, Marketex Offshore Constructions получает статус стратегического партнера, который может участвовать в конкурсах на производство и поставку оборудования для компаний концерна Siemens. Стратегический партнер должен соответствовать многим критериям, таким как эффективность, высокое качество продукции, строгое исполнение обязательств, ответственное отношение к окружающей среде и постоянные инвестиции в производство.

”Начало сотрудничества с Siemens было положено 1,5 года назад. В течение этого времени были успешно выполнены работы по имеющимся контрактам. Данный договор является для нас стратегическим и открывает перед BLRT Grupp широкие возможности. Особенно приятно, что такое событие произошло в преддверии 105-летнего юбилея концерна”, — сказала председатель правления BLRT Grupp Вероника Ивановская.

Marketex Offshore Constructions является производителем высокотехнологичного оборудования и сложных металлоконструкций для нефтегазодобывающей промышленности, оффшорной ветроэнергетики и инфраструктуры.