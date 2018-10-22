Концепция финского дошкольного образования становится экспортным товаром

В китайском Гуанчжоу на этой неделе открылся финский детский сад. В комнате играют пока только четыре ребенка, но многие родители проявляют большой интерес к новому месту. Манди Чао объясняет свой выбор так:

– Я выбрала финский детский сад, потому что хочу, чтобы моим детям в саду было по-настоящему весело. Здесь они могут свободно играть, учиться, общаться.

Стартап HEI Schools, зародившийся в Хельсинкском университете, экспортирует концепцию финского дошкольного образования. Его усилиями первый финский детский сад был открыт в Китае год назад.

Для того, чтобы открыть новый детсад, нужен местный партнер, который уже владеет детсадом. Это может быть муниципалитет или частная компания. Стартап и занимается их поиском. Хорошая репутация финского дошкольного образования облегчает задачу.

– Финская система раннего детского образования очень ценится в мире. По отдельным рейтингам, занимает даже первое место, — говорит Форест Ху, владелец HEI Schools Гуанчжоу.

Родителей, однако, надо убеждать в том, что детский сад является безопасным местом для их детей.

– Они, например, проверяют, чтобы на мебели не было острых углов, чтобы все было защищено. Каково качество воздуха в помещении. Как устроена охрана в саду, сколько охранников, или камер наблюдения, — говорит старший педагог HEI Schools Гуанчжоу Анна-Майя Куокканен.