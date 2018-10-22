Концепция финского дошкольного образования становится экспортным товаром
Финские детские сады открываются во Вьетнаме, в Китае и Южной Америке. Родителей, однако, надо убеждать в том, что дети могут учиться играя, пишет Yle.
Финские детские сады открываются во Вьетнаме, в Китае и Южной Америке. Родителей, однако, надо убеждать в том, что дети могут учиться играя, пишет Yle.
В китайском Гуанчжоу на этой неделе открылся финский детский сад. В комнате играют пока только четыре ребенка, но многие родители проявляют большой интерес к новому месту. Манди Чао объясняет свой выбор так:
– Я выбрала финский детский сад, потому что хочу, чтобы моим детям в саду было по-настоящему весело. Здесь они могут свободно играть, учиться, общаться.
Стартап HEI Schools, зародившийся в Хельсинкском университете, экспортирует концепцию финского дошкольного образования. Его усилиями первый финский детский сад был открыт в Китае год назад.
Для того, чтобы открыть новый детсад, нужен местный партнер, который уже владеет детсадом. Это может быть муниципалитет или частная компания. Стартап и занимается их поиском. Хорошая репутация финского дошкольного образования облегчает задачу.
– Финская система раннего детского образования очень ценится в мире. По отдельным рейтингам, занимает даже первое место, — говорит Форест Ху, владелец HEI Schools Гуанчжоу.
Родителей, однако, надо убеждать в том, что детский сад является безопасным местом для их детей.
– Они, например, проверяют, чтобы на мебели не было острых углов, чтобы все было защищено. Каково качество воздуха в помещении. Как устроена охрана в саду, сколько охранников, или камер наблюдения, — говорит старший педагог HEI Schools Гуанчжоу Анна-Майя Куокканен.
Помимо Китая, платежеспособный средний класс быстро растет в Южной Америке, где действует другая компания по экспорту финского дошкольного образования — FinlandWay International Preschools.
Компания имеет уже шесть детских садов в Перу и Бразилии. Успех финской компании ее исполнительный директор Ноора Лайтио объясняет так:
– Публичный сектор не всегда может обеспечить качественное образование, поэтому родителями приходится искать более привлекательные варианты для своих детей, и получается, что частный сектор для них это единственный выход.
В Китае и Южной Америке подготовительные классы — это в основном сидение за партами. Непросто убедить родителей в том, что ребенок лучше узнает вещи через игры.
– Это совершенно новый мир! Оказывается, чтобы научиться читать не обязательно сидеть и изучать букварь. Можно учиться через игры, играя в ”магазин”. Можно научиться читать, изучая указатели, или тем, что пишешь письма бабушке и дедушке, — объясняет финский принцип дошкольного обучения Лайтио.
Riigihangete osakonna juhataja
RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS
Tähtaeg: 24.10.2018
Võtmeklientide müügijuht
NEFAB PACKAGING OÜ
Tähtaeg: 25.10.2018
Ravimiesitleja
RICHTER GEDEON EESTI FILIAAL
Tähtaeg: 12.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.