22.10.2018, 12:01

Концепция финского дошкольного образования становится экспортным товаром

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rus.delfi.ee
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Rühm Tuuletroll, Tuule lasteaias
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

Финские детские сады открываются во Вьетнаме, в Китае и Южной Америке. Родителей, однако, надо убеждать в том, что дети могут учиться играя, пишет Yle.

В китайском Гуанчжоу на этой неделе открылся финский детский сад. В комнате играют пока только четыре ребенка, но многие родители проявляют большой интерес к новому месту. Манди Чао объясняет свой выбор так:

– Я выбрала финский детский сад, потому что хочу, чтобы моим детям в саду было по-настоящему весело. Здесь они могут свободно играть, учиться, общаться.

Стартап HEI Schools, зародившийся в Хельсинкском университете, экспортирует концепцию финского дошкольного образования. Его усилиями первый финский детский сад был открыт в Китае год назад.

Для того, чтобы открыть новый детсад, нужен местный партнер, который уже владеет детсадом. Это может быть муниципалитет или частная компания. Стартап и занимается их поиском. Хорошая репутация финского дошкольного образования облегчает задачу.

– Финская система раннего детского образования очень ценится в мире. По отдельным рейтингам, занимает даже первое место, — говорит Форест Ху, владелец HEI Schools Гуанчжоу.

Родителей, однако, надо убеждать в том, что детский сад является безопасным местом для их детей.

– Они, например, проверяют, чтобы на мебели не было острых углов, чтобы все было защищено. Каково качество воздуха в помещении. Как устроена охрана в саду, сколько охранников, или камер наблюдения, — говорит старший педагог HEI Schools Гуанчжоу Анна-Майя Куокканен.

Помимо Китая, платежеспособный средний класс быстро растет в Южной Америке, где действует другая компания по экспорту финского дошкольного образования — FinlandWay International Preschools.

Компания имеет уже шесть детских садов в Перу и Бразилии. Успех финской компании ее исполнительный директор Ноора Лайтио объясняет так:

– Публичный сектор не всегда может обеспечить качественное образование, поэтому родителями приходится искать более привлекательные варианты для своих детей, и получается, что частный сектор для них это единственный выход.

В Китае и Южной Америке подготовительные классы — это в основном сидение за партами. Непросто убедить родителей в том, что ребенок лучше узнает вещи через игры.

– Это совершенно новый мир! Оказывается, чтобы научиться читать не обязательно сидеть и изучать букварь. Можно учиться через игры, играя в ”магазин”. Можно научиться читать, изучая указатели, или тем, что пишешь письма бабушке и дедушке, — объясняет финский принцип дошкольного обучения Лайтио.

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