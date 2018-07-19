Концепция будущего от руководителя Omniva: у каждого человека мог бы быть свой личный посылочный автомат

Член правления Omniva Анси Арумеэль считает, что эстонцы больше не хотят почтовых контор, они до мозга гостей народ посылочных автоматов, пишет Eesti Päevaleht.

"Объем посылок за последние три-четыре года удвоился. Мы прогнозируем, что за последующие десять лет он вырастет в 2,5 раза. Это идет от роста э-торговли", — поясняет Арумеэль в интервью газете.

По его словам, за последние десять лет в работе Omniva многое изменилось, например, писем стало в пять раз меньше: "Когда я в 2006 году приступил к работе, в год отправляли более 60 млн писем. В прошлом году отправили всего 12 млн писем".

Первый посылочный автомат Omniva открыла в 2011 году. К настоящему моменту в странах Балтии 353 автомата, из них 145 в Эстонии. "В этом году мы планируем добавить в странах Балтии 200 посылочных автоматов. Удвоим количество автоматов и в Эстонии. Когда нибудь в Эстонии могла бы быть тысяча посылочных автоматов".

Арумеэль говорит, что меняется и концепция посылочных автоматов: "Сейчас мы привыкли, что автоматы есть только у торговых центров, но мы теперь устанавливаем их и перед офисными зданиями, ближе к жилым районам. Посылочный автомат будущего другого размера и находится ближе к месту жительства людей".