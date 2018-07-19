19.07.2018, 20:17

Концепция будущего от руководителя Omniva: у каждого человека мог бы быть свой личный посылочный автомат

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Кристьян Атс Мяги
Кристьян Атс Мяги
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST
Kohtumine Omniva juhatuse liikme Anssi Arumeelega nende valmivas logistikakeskuses
Kohtumine Omniva juhatuse liikme Anssi Arumeelega nende valmivas logistikakeskusesFoto: Kristjan Järv

Член правления Omniva Анси Арумеэль считает, что эстонцы больше не хотят почтовых контор, они до мозга гостей народ посылочных автоматов, пишет Eesti Päevaleht.

"Объем посылок за последние три-четыре года удвоился. Мы прогнозируем, что за последующие десять лет он вырастет в 2,5 раза. Это идет от роста э-торговли", — поясняет Арумеэль в интервью газете.

По его словам, за последние десять лет в работе Omniva многое изменилось, например, писем стало в пять раз меньше: "Когда я в 2006 году приступил к работе, в год отправляли более 60 млн писем. В прошлом году отправили всего 12 млн писем".

Первый посылочный автомат Omniva открыла в 2011 году. К настоящему моменту в странах Балтии 353 автомата, из них 145 в Эстонии. "В этом году мы планируем добавить в странах Балтии 200 посылочных автоматов. Удвоим количество автоматов и в Эстонии. Когда нибудь в Эстонии могла бы быть тысяча посылочных автоматов".

Арумеэль говорит, что меняется и концепция посылочных автоматов: "Сейчас мы привыкли, что автоматы есть только у торговых центров, но мы теперь устанавливаем их и перед офисными зданиями, ближе к жилым районам. Посылочный автомат будущего другого размера и находится ближе к месту жительства людей".

По словам члена правления Omniva, роботы-курьеры тоже работали очень хорошо. "Но Omniva научилась здесь тому, что эта бизнес-модель еще не совсем готова. В решении нуждается то, как посылка попадает в робота. Также часто клиенты говорили, что робот, конечно, милый, но, на самом деле, не могут специально быть дома, чтобы получить свою посылку. На самом деле, предпочли бы то, что посылка ждет человека в посылочном автомате, а не что человек ждет робота".

Еще одна вещь, которую хотели бы опробовать, это личные посылочные автоматы. "Видение Omniva такое, что у каждого человека рядом с домом будет свой индивидуальный посылочный автомат, то есть ящик, куда кладут посылки. Cleveron разработал такой ящик, и когда его будет возможно испытать, Omniva будет участвовать", — рассказывает Арумеэль.

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Что же будет с почтовыми конторами — полностью исчезнут? "Сеть почтовых контор приспосабливается к спросу и потребностям. Если вместо почтовой конторы посылки идут в автомат, то больше не нужны такие большие почтовые конторы. Спрос ведь тогда меньше. Также люди больше не покупают в почтовых конторах вещи, которые раньше покупали очень много. Например, марки, которые можно купить также в супермаркетах и киосках. Если объем услуг почтовых контор уменьшается, то мы приспосабливаемся. Это означает, что мы делаем вместо почтовых контор почтовые пункты, где услугу оказывают наши партнеры. Например, магазины, библиотеки или полостные управы. Это работа последних десяти лет, к настоящему моменту половина наших постовых учреждений — почтовые пункты", — отвечает руководитель Omniva.

Интервью полностью читайте в Eesti Päevaleht.

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