02.08.2018, 11:19

Кому в Эстонии угрожает зарплата в конверте?

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rus.delfi.ee
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Кому в Эстонии угрожает зарплата в конверте?
Foto: Ester Vaitmaa

В результате проведенного среди более чем 4000 работников опроса выяснилось, что зарплату в конверте получают чуть более 6% работников, что является самым низким показателем за последние девять лет, сообщает CVKeskus.

Больше всего зарплата в конверте распространена в туристическом секторе, где с ”черной” зарплатой готов мириться каждый пятый работник. Зарплата в конверте является также проблемой в секторах общественного питания и строительства, неожиданно высока доля зарплат в конверте и в сфере инфотехнологий. Кроме того, вероятность получения неофициальной зарплаты высока среди молодежи, из которой почти каждый пятый отвечавший признался в получении зарплаты в конверте.

”Уже девятый год подряд CVKeskus.ee исследует долю зарплат в конверте на эстонском рынке труда, чтобы напомнить об опасностях, которые влечет за собой ”черная” зарплата. Приятно отметить, что в этом году доля неофициальной зарплаты снизилась до минимального уровня по сравнению с результатами наших прошлых исследований, — прокомментировал исследование менеджер по коммуникации Балтийского региона крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — В получении зарплаты в конверте в этом году признались 6,2% из более чем 4000 работников, из которых 3,7% всю зарплату, а 2,4% часть зарплаты получали неофициально”.

”К сожалению, в ходе исследования выяснился факт, что зарплата в конверте больше всего угрожает самым слабым на рынке труда — молодежь Эстонии амбициозна и быстро желает добиться успеха, однако без опыта работы войти на рынок труда сложно. Поэтому каждому пятому работнику моложе 19 лет приходится сейчас мириться с зарплатой в конверте, — добавил Хенри Аувяэрт. — Это подтверждает и популярность ”черной” зарплаты среди отвечавших с небольшим стажем работы — 16,4% респондентов, имеющих опыт работы менее двух лет, частично или полностью получали зарплату в конверте. Стаж работы более двух лет уменьшал долю неофициальной зарплаты почти в три раза, это говорит о том, что, выходя на рынок труда, многие работники готовы мириться с зарплатой в конверте”.

В ходе исследования также выяснилось, что для ”черной” зарплаты более открыты мужчины и работники с низким уровнем образования. Количество получающих зарплату в конверте мужчин существенно сократилось, однако 7,9% мужчин подтвердили, что по-прежнему получают неофициальную зарплату. Среди женщин зарплату в конверте получают 4,2%.

ТОП

Чем ниже уровень образования работника, тем больше ему угрожает получение зарплаты в конверте — 12,8% респондентов, имеющих основное образование, получали ”черную” зарплату. Среди респондентов со средним образованием данный показатель составил 9,7%, с высшим образованием — 3,6%.

По сферам зарплата в конверте по-прежнему наиболее популярна в секторах туризма и гостиничного бизнеса, строительства и общественного питания, где много сезонных работ. В гостиничном секторе получение ”черной” зарплаты подтвердил каждый пятый (21,4%) отвечавший. В сферах общественного питания и строительства зарплату в конверте получали соответственно 14,3% и 13,8% работников. К большому удивлению, при подробном изучении результатов исследования выяснилась популярность неофициальной зарплаты в ИТ-секторе, где число получателей ”черной” зарплаты растет за счет работающих в данном секторе фрилансеров и работников, оказывающих услугу в качестве предпринимателей.

Опасности, связанные с зарплатой в конверте

Соглашаясь на зарплату в конверте, работник теряет многие государственные социальные гарантии. Например, он остается без справедливого возмещения по болезни, что очень повлияет, если что-то случится со здоровьем, родительская компенсация также не соответствует тому, какой она могла бы быть при получении официальной зарплаты. Кроме того, получая ”черную” зарплату, уменьшается возможность получить кредит в банке.

Напоминаем, что на сайте Налогового и таможенного департамента Эстонии легко можно проверить, задекларировал ли работодатель всю зарплату, и оставить сообщение относительно выплаты зарплаты в конверте.

Основные выводы исследования:

Число получающих зарплату в конверте мужчин существенно сократилось, однако ”черная” зарплата по-прежнему больше распространена среди мужчин, чем среди женщин.

Молодежь входит в группу риска получения зарплаты в конверте — 18,5% (в прошлом году 22,2%) респондентов моложе 19 лет получали зарплату в конверте.

Чем ниже уровень образования, тем больше опасность получения зарплаты в конверте — 12,8% (в прошлом году 18,1%) респондентов, имеющих основное образование, получали ”черную” зарплату. Среди респондентов со средним образованием данный показатель составил 9,7% (в прошлом году 8,1%), с высшим образованием — 3,6% (4,9%).

По сферам больше всего зарплату в конверте получали работники секторов туризма / гостиничного бизнеса (21,4%) и общественного питания (14,3%).

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