24.08.2018, 13:19

Кому-то повезло: Coop Pank повысил выплаты бизнес-клиентам


rus.delfi.ee
EST
Coop Pank
Coop PankFoto: Priit Simson

Во вторник, 21 августа, Coop Pank повысил проценты, выплачиваемые бизнес-клиентам с остатка счета — теперь они составляют 0,25% в год, тогда как в среднем по рынку процентная ставка с остатка счета составляет 0,01%, сообщает банк.

Coop Pank стремится быть хорошим партнером предприятиям Эстонии, выплачивая бизнес-клиентам существенно более высокие проценты, чем в среднем по рынку. Предприятия, у которых на счету находятся свободные средства в размере от 100 000 до 1 миллиона евро, зарабатывают с остатка счета 0,25% в год. Это наиболее высокая ставка из предлагаемых универсальными банками страны. В отношении сумм менее 100 000 или более 1 миллиона евро банк выплачивает ставку 0,15%.

По словам члена правления Coop Pank и руководителя отдела банковского обслуживания бизнес-клиентов Ханса Пайома, повышая процентную ставку, банк хочет предложить предприятиям альтернативные возможности по управлению своей имеющейся ликвидностью.

”Если большинство банков предлагают клиентам 0,01%, а в случае более крупных сумм даже отрицательные процентные ставки, то ставка Coop Pank существенно выше. Больше всего от высокой процентной ставки выиграют предприятия, обладающие на расчетных счетах достаточно крупными остатками, которые сейчас не приносят заметного дохода”, — пояснил Пайома.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: В Нарве полицейские в масках и с пистолетами в руках эффектно задержали трех человек. Дело, вероятно, связано с торговлей оружием

24.08.2018
Читатель Delfi стал очевидцем того, как сегодня около полудня полицейские в масках и с оружием задержали в Нарве у гаражных блоков на улице Харидусе троих человек, положив их на асфальт и зафиксировав руки за спиной наручниками.
Подробнее



Партия EKRE восстановит скандальный памятник в Лихула, установленный и снесенный в 2004 году

24.08.2018
14 лет назад, 20 августа 2004 года, в местечке Лихула в Пярнумаа был установлен памятный камень в честь эстонских солдат, воевавших на стороне нацистской Германии. После разразившегося скандала этот монумент был 2 сентября демонтирован по распоряжению правительства ЭР, которое возглавлял тогда Юхан Партс. Теперь местное отделение Эстонской консервативно-народной партии (EKRE) намерено восстановить памятник.
Подробнее

Не пропустите! Завтра по всей Эстонии зажгут сотни костров и споют Песнь огня

24.08.2018
Завтра, в Ночь древних огней, по всей Эстонии вновь зажгут сотни костров и проведут множество концертов, чтобы отдать дань древней традиции и заодно завершить празднование Большой праздничной недели ЭР100.
Подробнее

Табуретки, подсвечники, замороженная рыба...Домашнее насилие становится все более изощренным

24.08.2018
В этом году в ходе домашнего насилия дебоширы пускали в ход ножи, полено, подсвечники и замороженных осетров. В августе этот список пополнился табуретками, пишет Õhtuleht.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €

Владимир Свет: что будет, если посередине улицы Лаагна сделать велодорожку?

24.08.2018
Первого июля началась реконструкция улицы Гонсиори, которая сразу же стала одной из главных тем этого лета. При этом в тени пробок и полосы реверсивного движения, которая появится после ремонта, остался один важный аспект — на обеих сторонам улицы Гонсиори будут построены велодорожки.
Подробнее

ФОТО: Столкновение с лосем причинило огромный ущерб — дорогой автомобиль пришлось отправить на утилизацию

24.08.2018
С приближением осени начинают учащаться случаи наезда на диких животных, причем суммы ущерба от таких происшествий с каждым годом только увеличиваются. Согласно статистике Salva Kindlustus за это лето, средняя сумма ущерба от наезда на дикое животное составляет уже 3 000 евро, сообщает страховая компания.
Подробнее

От Украины до дела Скрипалей: какие санкции США ввели в отношении России

24.08.2018
22 августа вступила в силу первая часть санкций США в отношении России за нарушение запрета применения химического оружия. Речь идет о причастности РФ к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ, бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. А через 90 дней США введут дополнительные ограничения — в случае, если Москва не предоставит "убедительные гарантии" того, что больше не будет применять химическое оружие.
Подробнее

ЭКСПЕРТ │ Что такое страхование квартирного товарищества, и какие ущербы оно возмещает

24.08.2018
Ущерб квартирному дому, обусловленный штормом, возникшим пожаром или лопнувшей водопроводной трубой, покрывается при отсутствии страхования товарищества обычно из общего ремонтного фонда. К сожалению, суммы ущерба в зависимости от его размера могут достигать порой сотен тысяч евро.
Подробнее