24.08.2018, 13:19

Кому-то повезло: Coop Pank повысил выплаты бизнес-клиентам

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rus.delfi.ee
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Coop Pank
Coop PankFoto: Priit Simson

Во вторник, 21 августа, Coop Pank повысил проценты, выплачиваемые бизнес-клиентам с остатка счета — теперь они составляют 0,25% в год, тогда как в среднем по рынку процентная ставка с остатка счета составляет 0,01%, сообщает банк.

Coop Pank стремится быть хорошим партнером предприятиям Эстонии, выплачивая бизнес-клиентам существенно более высокие проценты, чем в среднем по рынку. Предприятия, у которых на счету находятся свободные средства в размере от 100 000 до 1 миллиона евро, зарабатывают с остатка счета 0,25% в год. Это наиболее высокая ставка из предлагаемых универсальными банками страны. В отношении сумм менее 100 000 или более 1 миллиона евро банк выплачивает ставку 0,15%.

По словам члена правления Coop Pank и руководителя отдела банковского обслуживания бизнес-клиентов Ханса Пайома, повышая процентную ставку, банк хочет предложить предприятиям альтернативные возможности по управлению своей имеющейся ликвидностью.

”Если большинство банков предлагают клиентам 0,01%, а в случае более крупных сумм даже отрицательные процентные ставки, то ставка Coop Pank существенно выше. Больше всего от высокой процентной ставки выиграют предприятия, обладающие на расчетных счетах достаточно крупными остатками, которые сейчас не приносят заметного дохода”, — пояснил Пайома.

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