Кому и почему прощает долги Россия

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи Альфой Конде напомнил, что Россия списала более чем 20 млрд долларов долга странам Африки в рамках программы помощи беднейшим странам мира. Кому и зачем прощает долги Россия, разбиралась Русская служба Би-би-си.



"В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов", — заявил Путин.

Он также напомнил, что Россия в 2016 году выделила странам Африки 5 млн долларов на продовольственные нужды.



О списании Россией долгов африканских стран на сумму свыше 20 млрд долларов говорил ещё в 2012 году директор департамента международных организаций МИД РФ Владимир Сергеев на заседании ООН.



До 2008 года Россия списала африканские долги еще на 16 млрд долларов.



Присутствие России в Гвинее



В Гвинее сосредоточено две трети мировых запасов бокситов. Этими месторождениями интересовался еще Советский Союз — в 1970-х при его содействии там был построен бокситодобывающий комплекс "Офис бокситов Киндии".



Сейчас в Гвинее работает российский металлургический холдинг "Русал". Ему принадлежит право на разработку находящегося в стране крупнейшего месторождения бокситов с доказанными запасами в 564 млн тонн.



Производственный комплекс Friguia недалеко от гвинейского города Фрия перешел под контроль "Русала" в 2002 году и был полностью приватизирован в 2006 году, указано на сайте компании.



Несколько лет назад в Гвинее сменилась власть, и в 2009 году новое правительство оспорило сделку по приобретению "Русалом" прав на месторождение, после чего завод прекратил свою работу. В 2012-м сторонам удалось договориться и завод запустился вновь.



Русская служба Би-би-си вспоминает, каким странам Россия прощала долги в постсоветский период, и пытается понять, зачем это делалось.



Долг в обмен на преференции



Большая часть списанных Россией в постсоветское время долгов — это долги Советскому Союзу, пояснил Русской службе Би-би-си ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. В 1980-х годах Москва вооружала союзников и клиентов по всему миру в среднем на 25 млрд долларов в год.



"Это почти целиком советские долги, которые Советский Союз раздавал по политическим причинам без какого-либо анализа способности их выплатить. И в общем-то, Африкой это не ограничивается. У Монголии был долг, превышающий 10 млрд долларов, который практически весь был списан", — говорит эксперт.



Долги списываются и по чисто политическим причинам, отмечает Кашин, но это актуально скорее для стран бывшего СССР.



"Со странами СНГ все иначе — Белорусии списывали долги еще при Ельцине, в 1996-м, исходя из каких-то политических соображений, то же самое со странами Центральной Азии.

Там все действует по другим принципам. Когда российское руководство решает, что политические факторы перевешивают, оно эти долги списывает. Это уже такие постсоветские истории, они не имеют отношения к тому, что происходит с Африкой", — объясняет Кашин.

В случае с Африкой, говорит он, используется стандартный внешнеполитический инструмент — списание долгов в обмен на доступ компаний на рынок или к месторождениям страны-должника.



"Насколько я понимаю, [в случае со странами Африки] вы списываете что-то, что все равно ничего не стоит — обратно вы этих долгов не получите. И вы взамен получаете что-то, то есть там есть примеры таких стран, как Алжир, например. Ему списывались крупные долги, но он же превратился в 2000-е годы в одного из ведущих покупателей российского оружия в мире.



По данным российского Центра анализа стратегии и технологий, сейчас Алжир занимает третье место среди закупщиков российского оружия, уступая Индии и Китаю.



"Сирии списывались долги, но это было еще до войны, когда Сирия выглядела платежеспособной. В ответ она что-то закупала и заключала какие-то контракты. Вы обмениваете что-то абстрактное на реальные какие-то выгоды, пусть не такие большие, как цифры этих долгов", — резюмирует Кашин.



Государства, которым Россия списала долги в 2000-2013 годах



(по данным издания "Коммерсант" за 2013 год)

Куба — около 29 млрд долларов

Ирак — 12 млрд долларов

Монголия — 11,1 млрд долларов

Афганистан — 11,1 млрд долларов

Северная Корея — 11 млрд долларов

Сирия — 9,78 млрд долларов

Вьетнам — 9,53 млрд долларов

Эфиопия — 5,9 млрд долларов

Алжир — 4,7 млрд долларов

Ливия — 4,5 млрд долларов

Лаос — 960 млн долларов

Киргизия — 500 млн долларов

Никарагуа — 344 млн долларов



Также в рамках Кельнского соглашения между членами Парижского клуба кредиторов в 2000-2003 годах Россия списала 60-90% долгов африканских стран Танзании, Бенина, Мали, Гвинеи-Бисау, Мадагаскара, Гвинеи, Чада, Йемена, Мозамбика, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне. По информации из различных открытых источников, сумма списания может составлять 15-20 млрд долларов.