Компьютерный эксперт: люди покупают слишком дорогие компьютеры

Ноутбуки стали нашими повседневными компаньонами, как на работе, так и дома. Хоть мы и используем их по-разному, мы по-прежнему хотим, чтобы этот электронный помощник был максимально быстрым, долговечным и приемлемым по цене. Как выбрать соответствующий вашим ожиданиям компьютер, объясняет Индрек Лыхмус, менеджер по продажам Elektroonika 24 и розничный продавец подержанных и отремонтированных ноутбуков бизнес-класса.

Индрек, с чего следует начать, если в планах приобрести достойный компьютер по приемлемой цене?

Когда клиент приходит к нам за ноутбуком, мы в первую очередь спрашиваем о верхнем ценовом пределе и о том, как он планирует использовать его в дальнейшем. Исходя из этих двух пунктов, мы уже можем найти подходящий вариант, отвечающий пожеланиям клиента.

Опыт показывает, что обычно ноутбук нужен клиенту для работы в офисе с программой Excel, использования интернета в свободное время, просмотра видео и фильмов, а иногда для простой обработки изображений. В принципе, для этого подходят все наши подержанные ноутбуки, потому что они достойные, быстрые и долговечные.

Если говорить конкретно, то в этом году фаворитами наших покупателей были Dell LatitudeE7440 и LenovoThinkpad T440s – они подходят как для офисных, так и школьных работ, также на них очень приятно смотреть фильмы.

В каком случае стоит приобрести ноутбук с процессором i7?

Клиенты очень часто приходят к нам с желанием приобрести ноутбук именно с процессором i7. Нам приходится объяснять, что такой ноутбук не особо нужен обычному пользователю, потому что он просто не увидит разницы между компьютером с процессором i3 и с процессором i7. Ноутбуки с процессором i7 больше подойдут для дизайнеров, видеомонтажеров, проектировщиков и всех тех, кто использует в работе ресурсоемкие приложения. Обычным пользователям я рекомендую выбрать подержанный ноутбук с процессором i3 или i5.

Важен ли объем памяти и жесткого диска?

Да, конечно. В нашем магазине память всех ноутбуков составляет минимум 4GB. Этого вполне достаточно, чтобы читать новости на Delfi, работать с электронной почтой, смотреть видео на Youtube и создавать документы небольших объемов. Популярные среди большинства наших клиентов ноутбуки с памятью 8GB, которой уже обладают многие компьютеры, подходят для более объемных работ.

Большинство наших компьютеров имеют SSD-накопитель, который быстрее и долговечнее, чем обычные жесткие диски. Кроме того, мы предлагаем ноутбуки разного размера с новым накопителем SSD.

Почему клиенты должны уделять больше внимания подержанным ноутбукам бизнес-класса?

Компьютеры бизнес-класса высококачественные и долговечные по всем функциям и деталям. В то же время ноутбуки более низкого ценового класса содержат дешевые компоненты, поэтому бизнес-класс дороже, но в то же время он более надежен и прочен. Именно по этой причине производитель предоставил компьютеры бизнес-класса с трехлетней гарантией.

Разница в том, что все ноутбуки бизнес-класса имеют прочный корпус из алюминия, магния, углерода или титана, а также встроенный каркас, который защищает жизненно важные компоненты компьютера. В отличие от них ноутбуки с более дешевыми корпусами собраны из пластиковых или похожих материалов, которые часто быстро изнашиваются и сжимаются при ударе. Кроме того, более дешевые версии ноутбуков имеют глянцевый экран, что не всегда привлекательно.

Помимо этого, ноутбуки бизнес-класса имеют матовый экран с высоким разрешением. Бесспорное преимущество этих ноутбуков в том, что они тихие, так как их охлаждение лучше спроектировано, а работающий вентилятор почти невозможно услышать. Они также имеют лучшую поддержку производителя. Ноутбуки с низким уровнем обслуживания имеют поддержку производителя всего один-два года, и, как правило, на них действует только годовая гарантия.

Однако у ноутбука бизнес-класса имеются и другие преимущества – как правило, у них есть порт подключения док-станции, что неимоверно упрощает пользование компьютером. В отличие от дешевых ноутбуков они имеют встроенный считыватель ИД-карт.

Стоит не забывать и о том, что процент неисправности у ноутбуков бизнес-класса составляет не более 2 %. Причем, основываясь на нашем опыте, можно сказать, что у находящихся в пользовании ноутбуков бизнес-класса неисправность ниже 1 %. Поскольку компьютеры надежны, Elektroonika24 предлагает годовую гарантию на подержанные ноутбуки. Основанием для нашей уверенности является их качество. К тому же они очищены, проверены и снабжены лицензией.

Ноутбук бизнес-класса рассчитан на то, что его надежность всегда гарантирована. В магазине Elektroonika24 (Sõpruse pst 25, Tallinn) и нашем интернет-магазине вы обязательно найдете себе недорогие ноутбуки и настольные компьютеры бизнес-класса, а также мониторы, проекторы и аудиопродукцию.