Компьютер внезапно накрылся медным тазом. Его хозяин подозревает руку пиратов!



В июне прошлого года человек приобрел в магазине Dreamline компьютер Lenovo Ideapad 700 с инсталированной ОС Windows 10 PRO. Заплатил он за все это 730 евро.

После же обновления Windows система больше не активировалась. По мнению его владельца, на компьютер была установлена неоригинальная программа — об этом свидетельствует и отсутствие на аппарате соответствующей наклейки.

Покупатель обратился к продавцу с претензией: или замените компьютер, или отзовем договор. Продавец в тот же день отправил ему код для активации программы, но владелец не согласился: он предполагал при заключении сделки, что софт будет оригинальным.

В ходе производства по делу торговец не предоставил дополнительных пояснений относительно произошедшего. В итоге Комиссия по потребительским спорам удовлетворила жалобу владельца компьютера.