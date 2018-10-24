Компьютер внезапно накрылся медным тазом. Его хозяин подозревает руку пиратов!(14)
Потребитель потребовал замены компьютера или возврата суммы, однако, продавец отказался. Так, человеку пришлось обратиться в Комиссию по потребительским спорам.
Потребитель потребовал замены компьютера или возврата суммы, однако, продавец отказался. Так, человеку пришлось обратиться в Комиссию по потребительским спорам.
В июне прошлого года человек приобрел в магазине Dreamline компьютер Lenovo Ideapad 700 с инсталированной ОС Windows 10 PRO. Заплатил он за все это 730 евро.
После же обновления Windows система больше не активировалась. По мнению его владельца, на компьютер была установлена неоригинальная программа — об этом свидетельствует и отсутствие на аппарате соответствующей наклейки.
Покупатель обратился к продавцу с претензией: или замените компьютер, или отзовем договор. Продавец в тот же день отправил ему код для активации программы, но владелец не согласился: он предполагал при заключении сделки, что софт будет оригинальным.
В ходе производства по делу торговец не предоставил дополнительных пояснений относительно произошедшего. В итоге Комиссия по потребительским спорам удовлетворила жалобу владельца компьютера.
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