24.10.2018, 12:39

Компьютер внезапно накрылся медным тазом. Его хозяин подозревает руку пиратов!

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rus.delfi.ee
EST
Sülearvuti Lenovo klaviatuur
Foto on illustratiivne Foto: Priit Simson

Потребитель потребовал замены компьютера или возврата суммы, однако, продавец отказался. Так, человеку пришлось обратиться в Комиссию по потребительским спорам.


В июне прошлого года человек приобрел в магазине Dreamline компьютер Lenovo Ideapad 700 с инсталированной ОС Windows 10 PRO. Заплатил он за все это 730 евро.

После же обновления Windows система больше не активировалась. По мнению его владельца, на компьютер была установлена неоригинальная программа — об этом свидетельствует и отсутствие на аппарате соответствующей наклейки.

Покупатель обратился к продавцу с претензией: или замените компьютер, или отзовем договор. Продавец в тот же день отправил ему код для активации программы, но владелец не согласился: он предполагал при заключении сделки, что софт будет оригинальным.

В ходе производства по делу торговец не предоставил дополнительных пояснений относительно произошедшего. В итоге Комиссия по потребительским спорам удовлетворила жалобу владельца компьютера.

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