Комплекс Батарейной тюрьмы будет выставлен на аукцион

Правительство во вторник обсудило будущее Батарейной крепости и решило, что под руководством министра государственного управления будут разработаны условия аукциона, чтобы учесть публичный интерес в процессе приватизации и развития комплекса, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”Поиск достойного применения пустующей Батарейной морской крепости идет уже многие годы. Государство заинтересовано в том, чтобы разрушение исторического комплекса было остановлено, а в процессе развития этой недвижимости и сам комплекс, и морское побережье в его окрестностях остались бы открытыми для людей, — подчеркнул премьер-министр Юри Ратас. — Для этого необходимо разработать такие условия открытого конкурса по приватизации, которые гарантировали бы, что будущий девелопер будет учитывать публичный интерес”.

Ранее продажа Батарейной морской крепости застопорилась ввиду того, что окрестности комплекса были недостаточно развиты. Государство инициировало детальную планировку, которая позволяет строить на участке новые здания. Акционерное общество Riigi Kinnisvara AS активно занималось разработкой целостного решения для развития комплекса и его окрестностей. Совместно с Таллиннским муниципалитетом был решен вопрос о подъездных путях и была построена улица Каларанна. Это существенно улучшило доступ ко всему району и перспективы комплекса. В последние годы были в существенной мере приведены в порядок и ближайшие окрестности Батарейной.

По словам министра государственного управления Яака Ааба, детальная планировка достигла практически этапа утверждения. ”Государство должно найти решение для Батарейной крепости, поскольку, если Батарея останется в собственности Riigi Kinnisvara AS, государству будет сложно изыскать необходимые средства для реновирования комплекса”, — отметил Ааб. Реновирование недвижимости обойдется примерно в 70-80 миллионов евро.

Батарейный комплекс является одним из колоссальных архитектурных и исторических памятников, достойное применение которому ищут уже 20 лет. К аренде бывшей Батарейной тюрьмы проявили интерес Институт памяти и Эстонский военный музей. Институт предложил создать в Батарейном комплексе Музей преступлений коммунизма и исследовательский центр. По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, государство изучает возможности размещения в бывшей морской крепости и других аналогичных учреждений.