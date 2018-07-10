10.07.2018, 19:20

Компенсация на лечение зубов привела к стоматологам тех, кто никогда у них не бывал

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rus.delfi.ee
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Sanare hambakliinik
Sanare hambakliinikFoto: Priit Simson

Важнейшая цель компенсации на лечение зубов — сократить неравенство здоровья людей и обеспечить доступ к лечению зубов тем людям, которые прежде не имели доступа по финансовым причинам, — сказала вчера на прошедшей в министерстве социальных дел встрече с представителями Союза зубных врачей Эстонии министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut Foto: Karin Kaljuläte


По словам министра Сиккут, в Эстонии оказывается качественная зубоврачебная помощь и за это мы благодарны всем зубоврачебным клиникам и отстаивающему качество лечения Союзу зубных врачей Эстонии. При этом, поскольку Больничная касса на протяжении многих лет не компенсировала лечение зубов и люди были вынуждены сами платить за него, это привело к большому неравенству в доступности услуги, сообщает Министерство социальных дел.

”Зубные врачи сообщили Больничной кассе, что в течение последнего года к ним на прием попали люди, которые прежде никогда не приходили на прием. Это показывает, что компенсация помогла сделать услугу лечения зубов более доступной для людей”, — сказала министр Рийна Сиккут. ”Также, компенсация — важный вклад в профилактику зубных заболеваний, поскольку посещение зубного врача — важная часть профилактики, врач может проговорить основы гигиены ротовой полости и компенсация, несомненно, позволяет это сделать”.

По словам министра, конечно, действующая сейчас сумма компенсации недостаточна, чтобы вылечить зубы всех людей, но все-таки это первый шаг к тому, чтобы услуга была доступна более широким слоям населения.

Исследования демонстрируют, что выше всего непокрытые нужды в лечении у нас именно в области лечения зубов. По финансовым причинам почти 285 000 человек не посещает зубного врача. Ежегодно проводимые по заказу Больничной кассы и министерства социальных дел исследования ”Оценка здоровья и врачебной помощи жителями Эстонии” демонстрируют, что зубного врача не посещают по экономическим причинам. В ходе исследования здоровья от 2014 года выяснилось, что 31% нуждавшихся в помощи не получил необходимую зубоврачебную помощь в течение последних 12 месяцев из-за финансовых причин.

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Представители министерства социальных дел и Союза зубных врачей Эстонии были солидарны в том, что следует больше вкладываться в осведомленность о здоровье полости рта и поведение детей и родителей. Больничная касса оплачивает зубоврачебную помощь детям до 19 лет, но несмотря на это, бесплатным лечением зубов воспользовалось лишь 53 целевой аудитории. ”В будущем можно заметно сэкономить на расходах на лечение зубов за счет гигиенических привычек детей и регулярного посещения зубного врача”, — сказала министр Сиккут. ”Также известно, что здоровье зубов заметно сказывается на состоянии здоровья в целом, из-за чего важно закладывать основы качественной гигиены ротовой полости уже в детстве”.

Больничная касса уже почти десять лет финансирует проводимые в сотрудничестве с Союзом зубных врачей Эстонии проекты по улучшению здоровья детских зубов, в ходе которых как детей, так и родителей обучают заботиться о гигиене ротовой полости. Зубы детей можно показывать врачу уже в возрасте одного года и в дальнейшем по меньшей мере раз в год проверять их у врача. Узнайте больше: www.suukool.ee/ru/

Родитель имеет право выбрать своему ребенку зубного врача. Бесплатную зубоврачебную помощь детям по всей Эстонии предлагают 338 клиник, заключивших договор с Больничной кассой. Компенсацию лечения зубов для взрослых предлагает 282 клиники. Ближайшую к вам клинику можно найти на сайте Больничной кассы.

Проверьте остаток своей компенсации на этот год! Это можно сделать на государственном портале eesti.ee. Сумма льготы действительна в течение одного календарного года.

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