Компания Uber согласилась пойти на уступки для возвращения в Лондон

Компания Uber согласилась пойти на уступки лондонским властям, чтобы вернуться к обслуживанию жителей города. Об этом сообщает британская газета The Sunday Times.

В заметке издания говорится, что, среди прочего, в рамках программы безопасности пассажиров будет сокращен рабочий день для водителей Uber.

По словам топ-менеджера Uber Тома Элвиджа, обеспечить большую безопасность пассажиров — это то, что компания может в первую очередь, несмотря на отсутствие диалога с лондонскими властями.

Согласно источнику The Sunday Times, близкому к лондонским перевозчикам, действия Uber были "обнадеживающими", и это может повлиять на переговоры компании с лондонскими властями.

22 сентября управление транспорта Лондона сообщило о том, что он не продлит Uber лицензию на предоставление услуг перевозок в городе, так как эта компания "не подходит" городу.

В управлении недовольны походом Uber к информированию об уголовных преступлениях и тем, что компания использует программы, которые не позволяют регуляторам и властям проводить мониторинг.

Мэр Лондона Садик Хан сказал, что он "полностью поддерживает" решение не продлевать лицензию, срок действия которой истекает 30 сентября. Однако у Uber есть 21 день, чтобы обжаловать это решение. В этот период компания сможет продолжать работать в Лондоне.

По данным Uber, в столице Великобритании приложением пользуются 3,5 миллиона пассажиров и 40 тысяч водителей. Работу в городе компания начала в 2012 году.