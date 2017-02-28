Компания Tallink заработала в прошлом году 44,1 млн евро прибыли

Согласно неаудированным экономическим результатам, доходы с продаж компании AS Tallink Grupp в 2016 году составили 937,8 миллиона евро, количество обслуженных пассажиров достигло 9,5 миллиона, а чистая прибыль при этом составила 44,1 миллиона евро, о чем компания сегодня сообщила бирже.

По сравнению с прошлым годом компания добилась наилучших результатов в своей истории по объему пассажирских перевозок, достигнув отметки в 9,5 миллиона обслуженных пассажиров, что на 5,4 процента больше, чем в 2015 году. Объем грузоперевозок увеличился по сравнению с предыдущим годом на 6,5 процента, а объем пассажирского транспорта – на 4,2 процента. Чистая прибыль в 2016 году снизилась на 25,3 процента, а доходы с продаж – на 0,8 процента.

По сравнению с прошлым экономическим годом, с возвращением судна на линию концерн увеличил мощности перевозок, в результате чего было достигнуто крупнейшее в истории предприятия количество пассажиров и сравнимый с прошлым экономическим годом доход с продаж.

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Опираясь на возросшее количество пассажиров, на 20,9 миллиона евро выросли доходы с продаж ресторанов и магазинов концерна, достигнув 521,5 миллионов евро; также на 8,1 миллиона евро увеличились доходы с продаж билетов, достигнув 236 миллионов евро.

AS Tallink Grupp – ведущий поставщик услуг пассажирских и грузовых перевозок в северной зоне Балтийского моря. Компании принадлежит 16 судов, под торговыми марками Tallink и Silja Line предприятие оперирует шестью различными судоходными линиями. AS Tallink Grupp обеспечивает работой около 7000 человек и обслуживает в год 9,5 миллиона пассажиров.