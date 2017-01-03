Председатель правления AS Tallink Grupp Янек Сталмейстер сообщил, что предприятие выстраивает инфраструктуру морского транспорта, исходя из современных и будущих стандартов и требований. ”Туристические тенденции, свободное передвижение людей, вместимость судов, гибкие графики отправлений — это определяющие для нас понятия при развитии услуг и флота. Устойчивое оперирование также важно для нас, общественности и инвесторов — и в этой сфере мы сделали крупные инвестиции как в имеющиеся суда, так и в заказ нового скоростного судна Megastar”, — добавил Сталмейстер.
Количество пассажиров Tallink в 2016 году в общей сложности выросло на пять процентов — до 9 457 522 человек, по сравнению с 8 976 226 пассажирами в 2015 году. Крупнейший, семипроцентный рост, был зафиксирован на линии Эстония-Финляндия, на которой судами Tallink за год воспользовалось в общей сложности 5 077 985 человек. Рост на линиях Финляндия-Швеция составил два процента, а количество пассажиров достигло 2 886 383 пассажира. На линиях Эстония-Швеция количество пассажиров выросло на четыре процента до 983 196 человек. В середине декабря на линии Латвия-Швеция, на которой вновь стало ходить второе судно, количество пассажиров выросло на 11 процентов до 509 958 пассажиров. Объем пассажирского транспорта увеличился за год на четыре процента и достиг 1 167 495 транспортных средств, а количество единиц грузовых перевозок выросло на всех линиях вместе на семь процентов и достигло 328 190 единиц.
В декабре компания перераспределила на своих линиях три судна, увеличив тем самым объемы и улучшив качество обслуживания. В последний месяц 2016 года судами Tallink и Silja Line в общей сложности воспользовались 767 630 пассажиров и было перевезено 87 155 пассажирских транспортных средств и 25 742 единицы грузовых перевозок.
AS Tallink Grupp является ведущим предприятием пассажирских перевозок на Балтийском море, которое обслуживает пассажиров на 13 судах и шести пассажирских линиях. В январе 2017 года финский судостроительный завод Meyer Turku предаст компании скоростное судно Megastar нового поколения, работающее на сжиженном природном газе и построенное специально для линии Таллинн-Хельсинки.