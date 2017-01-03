Компания AS Talink Grupp обслужила в 2016 году крупнейшее в истории предприятия количество пассажиров — около 9,5 миллиона. Один из самых крупных рекордов был зафиксирован на линии Эстония-Финляндия, где количество пассажиров увеличилось на семь процентов или более чем на 300 тысяч человек, причем рост пассажиров наблюдался на протяжении практических всех календарных месяцев.

Председатель правления AS Tallink Grupp Янек Сталмейстер сообщил, что предприятие выстраивает инфраструктуру морского транспорта, исходя из современных и будущих стандартов и требований. ”Туристические тенденции, свободное передвижение людей, вместимость судов, гибкие графики отправлений — это определяющие для нас понятия при развитии услуг и флота. Устойчивое оперирование также важно для нас, общественности и инвесторов — и в этой сфере мы сделали крупные инвестиции как в имеющиеся суда, так и в заказ нового скоростного судна Megastar”, — добавил Сталмейстер.

Количество пассажиров Tallink в 2016 году в общей сложности выросло на пять процентов — до 9 457 522 человек, по сравнению с 8 976 226 пассажирами в 2015 году. Крупнейший, семипроцентный рост, был зафиксирован на линии Эстония-Финляндия, на которой судами Tallink за год воспользовалось в общей сложности 5 077 985 человек. Рост на линиях Финляндия-Швеция составил два процента, а количество пассажиров достигло 2 886 383 пассажира. На линиях Эстония-Швеция количество пассажиров выросло на четыре процента до 983 196 человек. В середине декабря на линии Латвия-Швеция, на которой вновь стало ходить второе судно, количество пассажиров выросло на 11 процентов до 509 958 пассажиров. Объем пассажирского транспорта увеличился за год на четыре процента и достиг 1 167 495 транспортных средств, а количество единиц грузовых перевозок выросло на всех линиях вместе на семь процентов и достигло 328 190 единиц.

В декабре компания перераспределила на своих линиях три судна, увеличив тем самым объемы и улучшив качество обслуживания. В последний месяц 2016 года судами Tallink и Silja Line в общей сложности воспользовались 767 630 пассажиров и было перевезено 87 155 пассажирских транспортных средств и 25 742 единицы грузовых перевозок.

AS Tallink Grupp является ведущим предприятием пассажирских перевозок на Балтийском море, которое обслуживает пассажиров на 13 судах и шести пассажирских линиях. В январе 2017 года финский судостроительный завод Meyer Turku предаст компании скоростное судно Megastar нового поколения, работающее на сжиженном природном газе и построенное специально для линии Таллинн-Хельсинки.