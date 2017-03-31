Компания Stena Line организует активное паромное сообщение между Латвией и Германией

С целью дальнейшего развития Центрально-европейского транспортного коридора было решено увеличить объем рейсов между Лиепаей и Травемюнде. С 31 марта 2017 года по маршруту Травемюнде – Лиепая будет курсировать дополнительный паром Stena Nordica, что обусловит большую провозную способность и активность сообщения.

”Для компании Stena Line рейсы из стран Балтии в Центральную Европу и Скандинавию имеют стратегическое значение. Мы ожидаем повышения спроса на транспортировку грузов по маршрутам, где страны Балтии являются отправной или конечной точкой. Цель разработки маршрута — укрепление позиций на рынке, кроме того, мы хотим предлагать клиентам высококачественное обслуживание”, — сообщает Эрик Тулин (Erik Thulin), коммерческий директор по вопросам северного региона Балтийского моря.

Паром Stena Nordica будет курсировать по указанному маршруту совместно с паромом Urd; его первое отправление состоится 31 марта 2017 года: судно отправится в Латвию из немецкого порта Травемюнде. В дальнейшем паромы Stena Line будут курсировать по новому графику: 10 еженедельных рейсов между Лиепаей и Травемюнде.

”Мы являемся востребованной судоходной компанией, и наша главная цель — предлагать доступные и надежные услуги, создавая долгосрочные отношения с клиентами. Этот год начался с открытия и укрепления двух транспортных коридоров в регионе Балтийского моря: Лиепая является стратегически важным местом, поскольку представляет собой врата в Центральную Европу, в то время как Вентспилс позиционируется как мост в Скандинавию”, — сообщает Оскарс Осис (Oskars Osis), менеджер по продажам грузовых перевозок в северном регионе Балтийского моря.



Технические данные парома Stena Nordica

Брутто-масса: 24 206 т

Длина: 169,8 м

Балка: 24 м

Осадка: 6 м

Скорость: 28 узлов

Тип судна: RoPax

Автовместимость: 300 машин

Пассажировместимость: 450 человек

Грузовместимость: 1948 линейных метров

Выпуск: 2000 год, Япония

Двигатели: Wärtsilä 12V38/18V38, 2 шт.