Компания Samsung представила новую серию Galaxy J

Samsung представила вчера новую серию Galaxy J. На прилавки эстонских магазинов модели Galaxy J7, J5 и J3 попадут в начале июля. Это мощные устройства по разумной цене, располагающие усовершенствованными камерами, сообщило предприятие посредством пресс-релиза.

”Смартфоны серии Galaxy J — одни из наиболее продаваемых в Эстонии и во всей Европе, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма. — Мы уверены в том, что благодаря улучшенному дизайну, великолепным камерам и ценным дополнительным возможностям новая серия Galaxy J также станет привлекательным выбором для существующих и новых клиентов, которых интересуют хороший дизайн, мощный смартфон и все это — по разумной цене”.

Телефоны Galaxy J7, J5 и J3 поступят в продажу в июле.