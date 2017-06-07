07.06.2017, 21:40

Компания Samsung представила новую серию Galaxy J

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rus.delfi.ee
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Samsungi tahvelarvuti Galaxy S2
Foto on illustratiivneFoto: Rauno Volmar

Samsung представила вчера новую серию Galaxy J. На прилавки эстонских магазинов модели Galaxy J7, J5 и J3 попадут в начале июля. Это мощные устройства по разумной цене, располагающие усовершенствованными камерами, сообщило предприятие посредством пресс-релиза.

”Смартфоны серии Galaxy J — одни из наиболее продаваемых в Эстонии и во всей Европе, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма. — Мы уверены в том, что благодаря улучшенному дизайну, великолепным камерам и ценным дополнительным возможностям новая серия Galaxy J также станет привлекательным выбором для существующих и новых клиентов, которых интересуют хороший дизайн, мощный смартфон и все это — по разумной цене”.

Телефоны Galaxy J7, J5 и J3 поступят в продажу в июле.

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