На прошедшей в среду в Лас-Вегасе выставке CES (крупнейшей выставке потребительской электроники в мире) компания Samsung Electronics представила новую линейку QLED-телевизоров 2017 года, в которую вошли модели Q9, Q8 и Q7.

Новое поколение моделей поступит в продажу в Эстонии в апреле и обеспечит абсолютно новый уровень цветопередачи, значится в пресс-релизе. Кроме того, все периферийные устройства можно будет подключить к телевизору при помощи единственного неприметного прозрачного кабеля — попрощайтесь с грудами проводов.

”2017 год станет годом смены парадигмы в сфере дисплеев. Это произойдет благодаря появлению на рынке QLED-телевизоров, — заявил руководитель Samsung Eesti Тоомас Тийтс. — QLED-телевизор позволяет воспроизводить изображение, максимально приближенное к реальности. Мы также нашли решение распространенной проблемы — теперь не будет множества кабелей, снижающих качество впечатлений от происходящего на экране. Все это позволило нам полностью изменить опыт просмотра телевизора”.

Лучшее качество изображения за всю историю Samsung

Эстонский потребитель, как и потребители по всему миру, особое значение придают именно качеству изображения телевизора. Поскольку также наблюдается непрерывный рост диагонали покупаемых телевизоров, QLED TV от Samsung представляет собой технологический скачок на следующий уровень.

Новая линейка телевизоров отличается невероятно высоким качеством цветопередачи: на домашних экранах цвета отображаются сверхточно, в соответствии с принятым в киноиндустрии стандартом DCI-P3. QLED-телевизоры позволяют воспроизводить 100% цветовой палитры во всем диапазоне яркости, т. е. адекватно передают все цвета на любых уровнях яркости — видны тончайшие тоновые различия на пиковых для QLED значениях от 1 500 до 2 000 нит.

К примеру, листва деревьев в зависимости от уровня освещенности может быть разных оттенков — от желтовато-зеленого до бирюзового. QLED-телевизор позволяет зрителю замечать мельчайшие обусловленные яркостью нюансы, передать которые в обычном двухмерном цветовом пространстве просто невозможно. Компания Samsung вышла на такой уровень благодаря использованию технологии Quantum Dot (квантовых точек), обеспечивающей значительно большую цветовую палитру и яркость деталей, чем в обычных телевизорах.

Дизайн без ”шероховатостей”

Новый телевизор Samsung также использует ряд элементов дизайна и интерфейсы, решающие наиболее распространенные проблемы в связи с использованием телевизоров дома.

Например, QLED-телевизоры обладают единственным прозрачным кабелем подключения Invisible Connection, при помощи которого с телевизором можно соединить любые периферийные устройства. Тем, кто предпочитает вешать телевизор на стену, новое поколение предлагает настенное крепление No-gap очень простой конструкции. Также можно использовать одну из двух новых подставок: Studio Stand, напоминающая мольберт художника, и Gravity Stand, на которой телевизор становится похожим на объект современного искусства.

Самый умный телевизор Samsung

Новое поколение телевизоров Samsung продолжает развитие концепции Smart TV, призванной сделать развлечения проще и удобнее. Например, большинством периферийных устройств можно управлять при помощи единственного пульта Smart Remote. Расширенный интерфейс Smart Hub через новое улучшенное приложение Smart View позволяет управлять телевизором со смартфона.

В Лас-Вегасе компания Samsung также представила два новых сервиса Smart TV — ”Спорт” и ”Музыка”. ”Спорт” отображает настраиваемые сводки о любимых спортивных командах и их предстоящих играх. Всю информацию о временах игр ”своих” команд и транслирующих их каналах теперь очень просто найти в едином меню.

Сервис ”Музыка” дает пользователю возможность находить в эфире свою любимую музыку и позволят увидеть дополнительные рекомендации. Контент сервиса ”Музыка” представлен совместно с восьмью провайдерами — Spotify, iHeartRadio, Napster, Deezer, Sirius XM, Vevo, Melon и Bugs. На первом этапе услуга доступна в США, Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и Южной Корее.

В Эстонии новые QLED-телевизоры Samsung поступят в продажу в апреле.