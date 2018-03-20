Компания Nordecon построит в Линнукюла новый дом с 21 квартирой

Компания Nordecon построит в районе Крийстине жилой дом с 21 квартирой. Здание состоит из четырех этажей, на цокольном этаже располагается парковка, а большая часть квартир – 2-3-комнатные. Дом относится к классу энергоэффективности B. Сдача объекта по адресу Нымме теэ, 97, запланирована на март 2019-го года.

”Небольшой жилой дом, который построят на границе Лиллекюла и Тонди, идеально впишется в спокойный и зеленый район”, — рассказал член правления Nordecon AS Андо Воогма. ”Этот квартал носит неофициальное название Линнукюла, потому что улицы, на которых расположены малоэтажные здания, названы в честь птиц. В непосредственной близости от нового дома находятся детский сад, парк Пардитийги, частная школа Audentes с современным спортивным комплексом и магазин Selver”.

По словам Андо Воогма, дом по адресу Нымме теэ 97 расположен очень выгодно с точки зрения логистики. ”Нымме теэ и Таммсааре теэ обеспечивают хорошее автобусное сообщение с центром города и другими районами. По Таммсааре теэ также можно быстро за пределы города почти в любую сторону”.

Современное здание спроектировал архитектор Индрек Някк в своем бюро. К дому относятся также просторные террасы, балконы, парковку, кладовки и лифт. Планировка двора создавалась с учетом желания жителей наслаждаться природой в приватной обстановке. Продуманное озеленение, игровые зоны для детей с качелями и песочницами, скамейки и освещение позволяют гулять в парке, не выходя за пределы территории дома.

4-этажный дом построят на бетонном фундаменте, а крытую парковку расположат на цокольном этаже. В доме насчитывается 21 квартира, из которых большая часть — 2-3-этажные, в некоторых квартирах есть сауна. Здание построят в соответствии с требованиями к классу энергоэффективности B, что обеспечит низкие коммунальные и длительный срок эксплуатации.