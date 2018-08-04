Компания на триллион: почему Apple не первая?

Мировые СМИ сообщили на этой неделе о том, что Apple стала не просто самой дорогой компанией в мире, но и первой в истории американской корпорацией, которая стоит один триллион долларов.

Капитализация Apple превысила триллион долларов в минувший четверг, когда Apple опубликовала данные о доходах за третий квартал 2018 года. Цена акций американской компании тогда выросла до 207,05 доллара за штуку.

Однако Apple, строго говоря, не первая в мире компания с капитализацией в триллион долларов. Эта высота была взята еще 11 лет назад китайской нефтегазовой компанией PetroChina, но вскоре после такого головокружительного успеха она начала нести серьезные убытки. Это обстоятельство отчасти объясняет, почему рекорд PetroChina оказался подзабыт.

В ноябре 2007 года PetroChina стала крупнейшей по капитализации компанией мира стоимостью около 1 триллиона долларов. В первый же день торгов ее акциями на Шанхайской фондовой бирже, их цена выросла на 163 % — с $2,2 до $5,9.

Ряд экспертов склонны ставить под сомнение правильность оценки капитализации компании, указывая на то, что на бирже торговалась лишь небольшая часть акций компании.

Однако ни у кого нет сомнений в масштабах коллапса, который последовал за успехом.

Долгая дорога вниз

В течение всего 24 часов капитализация компании, являющейся частью государственной Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), превысила капитализацию ExxonMobil и General Motors вместе взятых. На тот момент PetroChina оказалась самой дорогой компанией в мире.

Но всего через несколько месяцев акции компании начали падать в цене, что за десять лет привело к потерям в размере 800 млрд долларов. По данным агентства Блумберг, этих денег достаточно для того, чтобы купить все компании, представленные на бирже в Италии. Если эту сумму представить в виде 100-долларовых купюр, то ленты, выложенной из них, хватит на то, чтобы 31 раз обернуть Земной шар.

В последние годы капитализация компании не превышала 400 млрд долларов, а по самым последним данным, уже опустилась ниже 200 млрд долларов.

Что пошло не так?

Если говорить коротко, то ответ будет: почти все.

PetroChina, созданная в 1999 году, добилась таких заоблачных показателей в то время, когда цены на нефть росли, а на фондовых биржах Китая царил ажиотаж.

Потом в 2008 году наступил мировой финансовый кризис, цены на нефть начали падать и в итоге упали с 103 долларов за баррель в 2008 году до 37 долларов в 2016.

Проблем добавили и китайские власти, которые сделали ставку на менее ресурснозатратную модель развития. Это было продиктовано отчасти стремлением решить экологические проблемы.

Недавно, например, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о программе, которая должна сделать Китай ведущим производителем и потребителем электромобилей.

Кроме того, в июне 2015 года в Китае произошел обвал фондового рынка, последствия которого ощущались еще на протяжении восьми месяцев.

Однако дело не только во "внешних силах": в 2013 году компания PetroChina оказалась в центре коррупционного скандала, который привел к аресту в апреле 2015 года топ-менеджера компании — вице-президента PetroChina Ляо Йонюаня.

Капитализация PetroChina сейчас составляет 195 млрд долларов, однако ряд аналитиков довольно оптимистичны по поводу будущего этой нефтегазовой компании.

В марте этого года компания отчиталась о прибыли в 3,6 млрд долларов (за 2017 год) — а это почти в три раза больше, чем в 2016 году.

PetroChina также остается четвертой крупнейшей нефтегазовой компанией в мире: число ее сотрудников составляет 300 тысяч человек.

Уроки для Apple

Может ли Apple извлечь какие-либо уроки из взлета и падения PetroChina?

Эти две компании очень сложно сравнивать. У них совсем разные рынки.

В общем списке самых дорогих фирм сейчас преобладают технологические компании. Из десяти самых дорогих компаний только одна энергетическая.

Однако ряд исследований, в том числе и новый доклад МВФ, говорит о том, что продажи смартфонов, вероятно, уже достигли своего максимума. Это означает, что скорее всего продажи смартфонов начнут постепенно падать.

Это важно, поскольку 56% дохода Apple, приходится на продажи смартфонов iPhone. Это значит, что и Apple в обозримом будущем может столкнуться с серьезными проблемами, похожими на те, которые постигли в свое время PetroChina.